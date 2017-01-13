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Bakan açıkladı, 'Siber sı' yolda

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Giriş Tarihi: 13.01.2017, 23:59 Güncelleme Tarihi: 14.01.2017, 00:05
Etiketler:
Ahmet Arslan bilim yasa güvenlik açıklama Siber Güvenlik Yasa Tasarısı siber güvenlik yasası
Bakan açıkladı, 'Siber Güvenlik Yasası' yolda

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, Siber sının yakın zamanda TBMM gündemine gelerek yasalaşmasını beklediklerini belirterek, "Yakın zamanda da çıkacaktır. Hükümetimizin iradesi bu yönde." dedi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Siber İşbirliği Protokolü imza töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Arslan, Siber Güvenlik Yasa Tasarısına ilişkin soruya cevap verirken, tasarının 2016 yılı kasım ayında gönderildiği Başbakanlıkta tarafların katılımıyla nihai hale getirilerek TBMM'ye sevk edileceğini ve laşacağını söyledi.

Etkin denetim, sır saklama yükümlülüğü, siber olaylara müdahale ekiplerinin görevleri, operasyon merkezleri ile Kamu-Net uygulamalarına ilişkin usul ve esasları içeren tasarının ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerine sunulduğunu ifade eden Arslan, "Biz, yasal zeminde bütün eksikliklerimizi tamamlamış, şu an yürüttüğümüz mücadeleyi, daha net bir şekilde yasaya bağlı olarak yürütmüş olacağız. Yakın zamanda da çıkacaktır. Hükümetimizin iradesi bu yönde." diye konuştu.

Hayatın her alanında bilgi ve iletişim teknolojilerinin olduğuna işaret eden Arslan, bunların başka amaçlarla kullanılmaması adına tüm düzenlemelerin yapılması gerektiğini bildirdi.

Kaynak: AA
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