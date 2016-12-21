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saldırıları sebebiyle 'lerde yeni dönem

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Giriş Tarihi: 21.12.2016, 09:47 Güncelleme Tarihi: 21.12.2016, 09:52
Etiketler:
istinye park güvenlik avm alışveriş merkezi terör terör saldırısı Uğur Berk
Terör saldırıları sebebiyle AVM'lerde yeni dönem

nedeniyle güvenliği en üst seviyeye çıkaran alışveriş merkezlerinde yeni bir uygulama daha başladı.

Son dönemlerde yaşanan saldırıları sonrası alışveriş merkezleri (AVM) de önlemlerini artırdı. Bu konuda Emniyet Genel Müdürlüğü ile de işbirlikleri yapıldığını anlatan İstinyepark Genel Müdürü Uğur Berk, "Bir yıl önce AVM'lerde güvenlik önlemleri azaltılsın tartışmaları vardı. Ancak artık bu alana yapılan yatırımlar da arttı. AVM'lerde güvenlik özel şirketler tarafından sağlanıyor. Ancak sivil polisler de müşteri gibi girip güvenlik zafiyetlerini tespit ediyor. Bunları AVM'lere rapor olarak sunuyor. Biz de bu raporlar doğrultusunda çalışma yapıyoruz" dedi.

Ziyaretçi sayısı

Türkiye'deki gelişmelerin sektöre etkisini değerlendiren , şunları söyledi: "Özellikle terör saldırılarının olduğu dönemde AVM ziyaret sayılarında düşüş görüldü, ancak ortalama sonuçlara baktığımızda seneyi normal seviyelerde tamamladık. AVM'deki güvenlikçileri alanında uzman kişilerden seçiyoruz. Eski özel harekatçılar ve askerler tercih ediliyor. Bu gelişmeler, Türkiye'de mağaza açmak isteyen yabancı markaları da etkiledi. Eskiden yabancı markalar İstinyepark'ta mağaza açmak için sıraya girerdi. Artık sadece yerli markalar sırada."

Kaynak: Sabah
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