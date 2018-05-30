Ağrı Valiliği öncülüğünde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "KODLAĞRI Projesi" kapsamında, il genelindeki 622 ortaokulda eğitim gören yaklaşık 20 bin öğrenci kodlama ve robotik eğitimi alıyor.

İl merkezi ve bağlı 7 ilçedeki tüm ortaokul 5. ve 6. sınıf öğrencilerine verilen kodlama ve robotik eğitimi, daha önce bu eğitimi uzmanlardan alan bilişim ve bilgisayar öğretmenleri tarafından veriliyor.

Öğrencilerin üreten bireyler olma yolunda teşvik edilmesi, internet kafelerden uzaklaştırıp bilgisayar ve teknolojiye karşı farklı bir bakış açısı kazanmalarının sağlanması amaçlanan projede, Türkiye'nin kendi yazılımcılarını yetiştirmesi ve kendi teknolojisini üretmesi planlanıyor.

Birbirinden ilginç uygulamalar geliştiren öğrenciler, bunun yanında aldıkları eğitimlerle de farklı özelliklere sahip robotlar üretmeye başladı.

"ROBOTLARINI YAPIP, YAZILIMLARLA YENİ İŞLERE İMZA ATIYORLAR"

Eğitimlerin verildiği okulları ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ağrı'da geleceğin yazılımcılarının yetiştiğini söyledi.

Okullarda iyi seviyeye gelen öğrencileri Bilim Sanat Merkezinde açacakları robotik sınıflara yönlendireceklerini anlatan Turan, "Öğrencilerimiz şimdiden kendi robotlarını yapıp, ürettikleri yazılımlarla yeni işlere imza atıyor." dedi.

SINAVLARI UYGULAMAYLA EĞLENCELİ HALE GETİRİYORLAR

Alpaslan Ortaokulu 6. sınıf öğrencilerinden Berin Aydemir, eğitici anlamda ürettiği yazılım ve öğretmenin desteğiyle yaptığı robotla eğitimde büyük bir aşama kaydetti.

Hazırladığı uygulamayla sınavlara hazırlığı daha eğlenceli hale getiren Aydemir, "Bu projeye başlamadan önce hayal gücümün bu kadar geniş olduğunun farkında değildim. Sadece yazılımcıların değil, biz çocukların bile eğlenceli uygulamalar yapabileceğini öğrendim. Büyüyünce benim yaşımda olan, derslerine odaklanamayan hasta öğrencilerin derslerine daha iyi yoğunlaşabilmesi için bir proje tasarlamayı planlıyorum." ifadelerini kullandı.

"BU DERS İNSANIN HAYAL GÜCÜNÜ GELİŞTİRİYOR"

Bilgi yarışması uygulamasını hayata geçiren 6. sınıf öğrencisi Azat Cihan Çaylak ise uygulama ile öğrencilerin dersleri daha kolay kavramasını amaçladığını aktardı.

Öğrencilerin teknolojik aletlerle dersleri daha iyi kavrayabildiğini belirten Çaylak, "Ben de ona yönelik bir çalışma yaptım. Sınavlarda düşük not almak önemli değil bence. Bu ders insanın hayal gücünü geliştiriyor. Ben bilgisayar mühendisi olmayı düşünüyorum. Ailem benimle gurur duyuyor. Bazen annem ve babamla birlikte yaptığım oyunları oynuyoruz. Kardeşlerim oyunlarımı merak ediyor." dedi.

Kaynak: AA