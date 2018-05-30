Artık geleneksel hale gelen ve Bilişim Medyası Derneği (BMD) tarafından düzenlenen iftar yemeğinin dokuzuncusu 25 Mayıs 2018 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirildi.

İftarda bir konuşma yapan Bilişim Medyası Derneği Başkanı Musa Savaş, derneğin 2018'de 20. yaşını kutladığına dikkat çekerek şunları söyledi: "O zamanki ismiyle Bilişim Muhabirleri Derneği, 20 Şubat 1998 yılında kuruldu. 10 kişilik bir kurucu üyemiz ve 7 kişilik de yönetim kadromuz vardı. Derneğin devlet tarafından kuruluşunun kabul tarihi ise 25 Mayıs1998 yani bugün. Tam 20 yıl oldu. 5 yıl öncesine kadar ben yönetimlerde görev almadım. Sadece üye olarak bulundum dernekte. Beş yıl önce yönetime aday olduk ve arkadaşlarla derneğin yönetiminde yer alıyoruz."

"BİLİŞİM MEDYASI DERNEĞİ OLDUK"

Yıllar içinde sektörün çok değiştiğine dikkat çeken Savaş, bu değişimle beraber derneğin ismini de değiştirdiklerini belirtti. Savaş özlerine şöyle devam etti: "Sektör çok değişti. Biz tamamen bireylere dayanan bir derneğiz ve kurumsal bir üyemiz yok. Üyelerimizin demografisi de değişti. Üyelerimiz daha önce sadece maaşla çalışan gazeteci iken yarı patron yarı gazeteci haline geldiler. Bir kısmı kısmen kendi işini yapan insanlar haline geldiler. Bu durum dernekte de bir değişimi gerektiriyordu. Ya derneği dönüştürüp değiştirecektik ya da kapatacaktık. Bu bağlamda da yaklaşık 2,5 yıl bunun çalışmalarını sürdürdük. Bu 2,5 yılın sonunda derneğimize üyeliği kolaylaştırdık. Bilişim ve teknoloji ile ilgili içerik üreten herkes derneğimize üyelik için başvurabilir hale geldi. Diğer taraftan da herkesi kapsaması için derneğin adını değiştirdik. Bilişim Muhabirleri Derneği olan ismimizi Bilişim Medyası Derneği olarak değiştirdik. En son yaptığımız olağanüstü genel kurulda da tüm bu değişikleri tamamlayıp yönetimde de bazı düzenlemeler yaparak yolumuza devam edelim istedik."

Musa Savaş sözlerine "Bu yıl dokuzuncusunu düzenlediğimiz iftarımızın son beş yıldır destekçisi olan Başarsoft bizi hiç yalnız bırakmadı. Huzurlarınızda kendilerine teşekkür etmek istiyorum" diyerek son verdi.

"BİLİŞİM HER SEKTÖRÜ ETKİLİYOR"

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan ise bilişim sektörünün önemine dikkat çekerek başladığı konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bildiğiniz üzere iletişim teknolojileri her geçen gün bütün sektörleri yakından etkileyen, diğer tüm sektörlerin de adeta omurgası olan bir sektör. Bizim sektörde yapılanlar sadece sektörümüzü değil ulaşımdan sağlığa, tarımdan ekonomiye birçok farklı alanı da en derin şekilde etkiliyor. Kurumumuz ve bakanlığımızla son 15 yıldır iletişimde yapılan bütün hamleleri hep birlikte gözlemliyoruz. Gerek altyapı, gerek hız, gerekse şu an kullandığımız mobil teknolojisi 4.5G'de bütün alanlarda en iyiyi, en doğruyu en hızlı şekilde ülkemize nasıl kazandırırız bunun arayışı içerisindeyiz.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu olarak özellikle son 2 senede Ankara'daki yeni binamıza da taşındıktan sonra 'sektörün kalbi olacağız, sektörün her türlü organizasyonuna canı gönülden hizmet edecek şekilde ev sahipliği yapacağız' dedik ve bu şekilde devam ediyoruz. Hepinizle çeşitli organizasyonlar sebebiyle ayda bir, olmadı iki ayda bir buluşuyoruz. Bundan dolayı çok memnunuz. Biz regülasyon kurumuyuz. Sektörün önünü açacak düzenlemeleri yapmakla yükümlüyüz. Kısa bir süre önce Başbakanımızın da katıldığı bir törenle ortak altyapının kullanımı konusunda çok ciddi bir adım atıldı. İnşallah sabit internet altyapıları için atılan bu adımın mobilde de devam etmesi ve 'altyapıda her şey benden geçer' mantığından çıkılarak 'hizmette rekabet olacak' şekilde güncellenmesi hepimizin amacı. Bildiğiniz gibi ülkemizin 2023 vizyonu da şekillenmiş durumda. Bu vizyona hepinizin desteği ile ulaşacağız.

Bilişim Medyası Derneği'nin 20. yılını tebrik ediyorum. Nice 20 yıllara diyorum. İnşallah otuzuncu ve kırkıncı yılları değerli arkadaşlarla birlikte yaşayacağız. BTK; internet, kişisel verilerin korunması, posta ve telekomünikasyon sektöründe teknik olarak merkezi konumda. Sosyal medyada da gerekli desteklerimizi veriyoruz. İnşallah, dışarıdan kuşatma dediğimiz dış etkenlere karşı biz tüm tedbirlerimizi alıyoruz. Sizlerden de bu konuda destek istiyoruz. Hep birlikte bir olalım, beraber olalım, beraber olup çalıştığımız ölçüde başarılı olacağız diyerek sizleri saygıyla selamlıyorum."

"HEPİMİZİN AMACI SEKTÖRÜ BÜYÜTMEK"

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Galip Zerey ise herkesin amacının sektörü büyütmek olduğunu belirtti. Zerey sözlerine şöyle devam etti: "Ben daha önce 20 yıl uluslararası bir firmada çalıştım, sonra 10 sene BTK'da çalıştım. Şimdi de 2 yıldır bakanlıktayım. Dolayısıyla bu işleri yaparken hepimizin amacı Telekom ve Bilişim sektörünü geliştirmek, büyütmek, istihdamı artırmak, yeni teknolojileri kullanmak ve yeni teknolojilere geçerken mümkün mertebe yerli ve milli yazılımları kullanmak. Yani dışarı bağımlılığımızı azaltmak. Data ve SMS trafiğinin yurt içinde kalmasını sağlamak. Uluslararası veri merkezlerinin Türkiye'ye gelmelerini teşvik etmek, gerekli altyapıları sağlamak ve hizmet kalitesini yükseltmek. Abonelere daha iyi şartlarda hizmet almasını sağlamak gibi amaçlarımız var. Şanslı bir ortamda çalışıyoruz. Çok üst seviyede bilgili, tecrübeli ve eğitilmiş bir sektörümüz var.

Burada bilişim basını çok önemli. Ben her zaman bilişim basınının toplantılarına katılmaya gayret ettim. Geçen sene pikniğinize biraz serin bir hava olduğu için katılamadım. Bu sene biraz sıcak bir havada yaparsanız katılma sözü veriyorum."

"BİLİŞİM MEDYASINA DESTEK OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Başarsoft Genel Müdürü Tuncay Küçükpehlivan yaptığı konuşmada şunları söyledi: Başarsoft olarak Türkiye'de haritaya ihtiyacı olan ve haritaya dokunan herkes ile temas halindeyiz. Türkiye'de geliştirdiğimiz uygulamaları birkaç yıldır yurtdışında da pazarlıyoruz. Son birkaç aydır Nijerya, Burkino Faso ve Tunus'ta enerji ve elektrik sektöründe uygulamalarımızın kullanılması için çalışıyoruz. Bu çalışmalarda bize referans soruluyor. Biz de göğsümüzü gere gere Türkiye'deki projelerimizi gösteriyoruz. Bu projelerin hayata geçirilmesi için kendi ülkemizde de güçlü olmamız gerekiyor. Biz nasıl sektöre sahip çıkıyorsak sektörün de bize sahip çıkması gerekiyor. Sektöre desteğimiz doğrultusunda Bilişim Medyasına destek olmaya devam edeceğiz."

Konuşmalar sonrasında BMD Başkanı Musa Savaş, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Galip Zerey ve Başarsoft Genel Müdürü Tuncay Küçükpehlivan'a destekleri için 20. yıl anısına birer plaket verdi. İftara kamu temsilcilerinin yanı sıra gerek bilişim gerekse de medya tarafında yer alan birçok STK da temsilcileriyle katıldı.