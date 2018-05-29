Kırklareli Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Yeşiltaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, meteoritler üzerine yaptığı birçok inceleme ile Türkiye'nin Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı'nda (NASA) söz sahibi olmasına katkı sağlamaya çalıştığını söyledi.

2014 yılında yapılan çalışmada, ABD'de Kaliforniya eyaletine düşen meteoritin içerisindeki kimyasal yapıların farklı farklı asteroitten geldiğini tespit ettiklerini anlatan Yeşiltaş, bu bilgiyle de bilim dünyasına katkı sağladığını dile getirdi.

Bilim dünyasında karanlıkta kalan birçok soruya cevap bulmak için çalıştığını ifade eden Yeşiltaş, "Meteoritlerin kimyalarını anlamaya çalışıyoruz ki mineorolojik oluşumlar, organik moleküller, milyon, milyar yıl önce uzayın derinliklerinde nasıl oluşmuş olabilir onları anlamaya çalışıyoruz. Bu anlamda da 2018 yılında 6 makaleye imza atmış bulunuyoruz. Bu da bizim için büyük bir başarı. NASA'dan 5 yıllığına ödünç aldığımız meteoritler üzerine çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mars ve aydan gelen meteoroitler üzerinde yaptığımız çalışmalar ile oluşumları ve bilinmeyenlere yönelik cevaplar aramaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Türkiye'de özellikle bilimsel makale anlamında neredeyse hiçbir çalışma olmadığını savunan Yeşiltaş, "Bunun en önemli sebebi ise meteor örneğinin olmaması ve ne tür araştırma yapılacağının bilinmemesidir fakat meteorit örneklerini ödünç almaya, temin etmeye çalışıyoruz ki Türkiye'de meteorit biliminde araştırmalara devam edeceğimizi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"NASA'DAN 702 METEORİT ÖDÜNÇ ALDIM"

Yeşiltaş, NASA'dan 5 yıllığına ödünç aldığı 702 meteorit üzerinde çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

702 meteoritin yarısını incelediğini dile getiren Yeşiltaş, meteorit grupları arasındaki ilişkiyi inceleyerek bilim dünyasına yeni katkılar sunmaya çalıştığını anlattı.

Yeşiltaş, "Evrenin nasıl oluştuğu, bu asteroitlerin, gezegenlerin oluşumu nasıl oldu, asteroitte kimyasal yapıların nasıl oluştuğu, bunları anlamaya çalışıyoruz. Hangi asteroitten geldiğini anladığımızda geçmişte milyon yıllar önce oluşan kimyasal olaylara şahitlik etmiş olacağız. Bu bağlamda da bizim geçmişimize ışık tutmuş olacak bu araştırmalar." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE NASA'NIN GÖZÜNDE GÜVENLİ"

Yeşiltaş, Türkiye'nin NASA'nın gözünde güvenli bir ülke konumunda olduğuna vurgu yaptı.

Şu anda NASA'nın incelemek için kendilerine istedikleri kadar meteorit verdiğini ifade eden Yeşiltaş, şöyle devam etti:

"NASA'nın Antartik koleksiyonundan meteorit almak için öncelikle başvuru yapıyorsunuz. Başvurunuz incelendikten sonra size sadece 2 meteorit veriliyor ve güven oluşturmanız bekleniyor. Araştırmaları yayınlamanız ve bilimsel makaleye dönüştürmeniz gerekiyor ki NASA'nın gözünde meteoritlere zarar vermediğiniz ve yaptığınız araştırmaların değerli bir araştırma olduğu oluşsun. Biz bu araştırmaları yaptığımız, yayınlarımızı yaptığımız için bu güveni oluşturduk. Şu anda biz bilim dünyasına sunduğumuz katkılardan dolayı Türkiye olarak istediğimiz kadar meteoriti NASA'dan alabiliyoruz, güveni ve tecrübeyi kendilerinde oluşturduk."

Kaynak: AA