Bolu'nun Mudurnu ilçesindeki bir köy ortaokulunun öğrencileri, fen bilimleri öğretmenin yardımıyla kendi teleskoplarını yaptı.

İlçeye bağlı Samat köyündeki Zafer Türk Ortaokulu'nda eğitim gören 5 öğrenci, Fen Bilimleri Öğretmeni Mehmet Çeltek ile derslerde kullanmak üzere teleskop yapmaya karar verdi.

Yaklaşık 3 günlük bir çalışmanın ardından öğrenciler ve öğretmenleri bin 800 lira harcayarak 6 inç çapında teleskop yaptı. Teleskobun testini ise öğrenciler, öğretmenler ve velileri gerçekleştirdi.

Çeltek, çalışmayla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışmayı 5 öğrenciyle 3 günde yaptıklarını söyledi.

Teleskop aynasını yapmak için 6 inç, yani 15,24 santimetre çapındaki cam üzerinde yaklaşık 21 saat aşındırma işlemi yaptıklarını anlatan Çeltek, "Çalışma sonunda Ronchi testi yaparak ayna camının tüm yüzeyinin cilalanıp cilalanmadığına baktık. Testleri yapılan camı alüminyumla kaplamak için İstanbul'da bulunan bir firmaya gönderdik. Teleskop yaklaşık bin 800 liraya mal oldu. Piyasadaki teleskoplara baktığınız zaman bize çok daha uygun fiyata geldi." diye konuştu.

Çeltek, astrofotoğrafçı Uğur ve eşi Nermin İkizler nezaretinde tamamı öğrenciler tarafından yapılan teleskopla ilk gece gözleminin ortaokulun bahçesinde öğrencilerle velilerin katılımıyla gerçekleştiğini belirtti.

"Bu çocukların hiçbiri teleskobu bilmiyordu"

Yapılan teleskobun "Newtonian Türü" olduğunu aktaran Çeltek, "Newtonian türü teleskoplar ışığı toplayan ve ikinci bir düz aynaya odaklayan bir çukur aynaya sahiptirler. İkinci ayna ise görüntüyü ana tüpün dışına açılan bir penceredeki göz merceğine yansıtır." ifadelerini kullandı.

Çeltek, yaptıkları teleskobun ay, gezegen ve derin uzay cisimlerini gözlemek için de ideal olduğunu vurguladı.

"Havanın açık olması durumunda bu teleskopla gündüz gözlem yapmak da mümkün." diyen öğretmen Çeltek, şunları kaydetti:

"Gece de uzay cisimlerini görebilirsiniz. El yapımı bir teleskop olduğu için yapım aşamalarını gördüler, teleskop nasıl yapılır, amacı nedir, nasıl gözlem yapılır bunları deneyimlediler. Türkiye uzay bilimlerine artık yeni dönemde ilgi duymaya başladı. Çocuklarda bir farkındalık yaratarak astronomiye ilgi duymalarını sağlamayı amaçladık. Bu çocukların hiçbiri teleskop görmemişlerdi hayatında, bu teleskobu yaptılar." dedi.

Öğrencilerden Zeynep Şahin ise üç gün süren çalışmanın ardından yaptıkları teleskobu okulun bahçesine çıkarttıklarını söyleyerek, arkadaşlarıyla sırayla gözlem yaptıklarını, uzayda her şeye bakma imkanı bulduklarını belirtti.

Öğrencilerden İlayda ve Emirhan Ceyhan kardeşler de yapım aşamalarını anlatarak, teleskopla gökyüzüne bakarak ayın hareketlerini izlediklerini kaydetti.

Kaynak: AA