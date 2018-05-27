Gelişen robot teknolojisinin son ürünü olan DyRET, diğerlerinden farklı olarak yürümeyi kendi kendine öğreniyor.
Norveç'teki Oslo Üniversitesi'nin araştırmacıları tarafından makine öğrenimi teknolojisiyle geliştirilen DyRET adındaki bu robot, büyüyen bir çocuğa ya da yeni doğmuş bir geyiğe benzetiliyor. Tasarım noktasında Boston Dynamics'in 4 ayaklı robotuna benzeyen DyRET, kendi kendine yürümeyi öğreniyor.
İlk başlarda gösterdiği çabasıyla emekleyen bir bebeğe benzeyen robot, sonralarda ise yürümeye başlıyor. 8 farklı parametre tarafından en detaylı şekilde yönlendirilebilen DyRET, deneme-yanılma yöntemlerine göre hazırlanmış. DyRET hakkında konuşan robot araştırmacısı Tonnes Nygaard ise DyRET'in tasarlanışında yeni doğan memelilerden ilham alındığını ve bu projenin doktora tezi olduğunu açıkladı. (Hürriyet)
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