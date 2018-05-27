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Kendi kendine yürümeyi öğrenen ile tanışın

KENDİ KENDİNE YÜRÜMEYİ ÖĞRENEN ROBOT İLE TANIŞIN
27 Mayıs 2018, Pazar Güncelleme : 15:47:22

Gelişen teknolojisinin son ürünü olan DyRET, diğerlerinden farklı olarak yürümeyi kendi kendine öğreniyor.

Norveç'teki Oslo Üniversitesi'nin araştırmacıları tarafından makine öğrenimi teknolojisiyle geliştirilen DyRET adındaki bu , büyüyen bir çocuğa ya da yeni doğmuş bir geyiğe benzetiliyor. Tasarım noktasında Boston Dynamics'in 4 ayaklı robotuna benzeyen DyRET, kendi kendine yürümeyi öğreniyor.

İlk başlarda gösterdiği çabasıyla emekleyen bir bebeğe benzeyen robot, sonralarda ise yürümeye başlıyor. 8 farklı parametre tarafından en detaylı şekilde yönlendirilebilen DyRET, deneme-yanılma yöntemlerine göre hazırlanmış. DyRET hakkında konuşan robot araştırmacısı Tonnes Nygaard ise DyRET'in tasarlanışında yeni doğan memelilerden ilham alındığını ve bu projenin doktora tezi olduğunu açıkladı. (Hürriyet)

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