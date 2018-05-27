;

'da yürüyen hayatını kaybetti

AY'DA YÜRÜYEN ASTRONOT ALAN BEAN HAYATINI KAYBETTİ
27 Mayıs 2018, Pazar Güncelleme : 22:24:48

1969 yılında Apollo 12'yle 'a giden ve Ay'da yürüyen 4. insan olan ABD'li 86 yaşında hayatını kaybetti.

ABD'nin 1969 yılındaki Apollo 12 misyonunda görev yapan ve 'da yürüyen 4. insan olan ABD'li hayatını kaybetti.

ABD Uzay ve Havacılık Dairesinden (NASA) yapılan açıklamada, Charles Conrad ile yüzey deneyleri yaparak, Dünya'ya getirmek üzere 34 kilo kaya ve toprak toplayarak Ay'da 31 saat geçiren Bean'in, Houston'da 86 yaşında hayatını kaybettiği belirtildi.

NASA'dan 1981 yılında emekli olan Bean, yaşamının geri kalan kısmında yaptığı resimlerde Ay'a inişin sanatsal izlenimlerini yansıtmıştı.

Kaynak: Sabah

ETİKETLER:

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TEKNOKULİS veya teknokulis.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN