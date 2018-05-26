Online müzik servisleri arasındaki rekabet iyice kızışacak. Apple Music ve Spotify derken, Google da nihayet kendi müzik servisini öne çıkaran yeni bir atılım yaptı. Google, YouTube Music'i Android ve iOS'ta kullanıma sunuyor, ancak bu durum aşamalı olarak gerçekleşiyor. Bu yüzden çoğu kişinin biraz daha beklemesi gerekecek.

EN YETKİLİ İSİM AÇIKLADI

Şirketin mevcut premium müzik uygulaması Google Play Music şimdilik hiçbir yere gitmiyor. The Verge sitesinin haberine göre her iki müzik servisinin yönetici olan Elias Roman, "Yakın gelecekte Google Play Music hakkında hiçbir şey değişmeyecek" dedi. Büyük değişiklikler olduğunda da Google'ın bu durumu kullanıcılara bildireceğini de belirtti.

YouTube Music'e geçiş şu anda Google Play Music kullanan herkes için kaçınılmaz olarak görülmeli. Diğer bir yetkili isim olan T. Jay Fowler, listelerin, koleksiyonların ve tercihlerin sonunda geçiş yapacağını doğruladı.

KULLANICILAR ENDİŞELENMEMELİ

Peki Google Play Music kullanıcılarının gerçekten keyif aldığı diğer yönler neler? Burada YouTube Music kataloğunda bulunmayan tüm şarkılardan ve albümlerden bahsediyoruz. Ancak kullanıcıların bu durum için endişelenmemesi gerekiyor. Google, YouTube Music'te Google Play Music'in tüm önemli özelliklerinin olacağını The Verge sitesine onayladı. Tabii ki burada kullanıcı yüklemelerinden de bahsediyoruz.

Google'ın şu anki hedefi Google Play Music abonelerini 2019 içinde YouTube Music'e taşımak. Ancak şirket geçiş yapmak için acele etmiyor ve dolayısıyla bu geçişin zamanlaması değişebilir görünüyor.