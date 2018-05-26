Dünyanın en büyük iki akıllı telefon üreticisi arasında görülen patent davasında, jüri davalı taraf Apple'ın haklı olduğuna karar verdi. İki dev arasındaki hukuk savaşı, 2011 yılında Apple'ın rakibinin iPhone'u kopyaladığı gerekçesiyle açtığı davayla başlamıştı.

SAMSUNG İTİRAZ ETMİŞTİ

Habertürk'ün haberine göre mahkeme daha önce Apple'ın iPhone'da kullandığı patentleri ihlal ettiğini sabit bulduğu Samsung'un 1,05 milyar dolar tazminat ödemesine karar vermişti ancak itirazlar sonrasında yeni duruşmalar gerçekleştirildi.

Son mahkeme kararı ise Samsung'un Apple'ın üç tasarım, iki fonksiyon patentini ihlal ettiği gerekçesiyle 533,3 milyon dolar ödemesi yönünde oldu.

Jüri kararından memnun olan Apple, "Bu dava her zaman paradan daha fazlasıyla alakalıydı." dedi ve Samsung'un Apple ürünlerini kopyaladığı için tazminat ödemek zorunda kalacağının altını çizdi.

Samsung cephesi ise tazminatın yalnızca patentin kapsadığı bileşenlerin ve özelliklerin üzerinden hesaplanması ve 28 milyon dolar olması gerektiği görüşünde. Apple ise tüm iPhone'un kârı üzerinden tazminat ödenmesi gerektiği görüşünde.