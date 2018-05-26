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'in piyasa değeri Disney ve 'ı geçti

NETFLİX'İN PİYASA DEĞERİ DİSNEY VE COMCAST'I GEÇTİ
26 Mayıs 2018, Cumartesi Güncelleme : 14:06:40

'in piyasa değeri, Disney ve gibi ABD'li medya devlerinin piyasa değerini aştı.

Küresel internet televizyon ağı 'in piyasa değeri, Amerikalı medya devlerinin değerini geride bıraktı.

AA muhabirinin derlediği verilere göre, New York borsasında işlem gören Netflix'in hisse başına değeri dünü 344,72 dolardan kapamasının ardından bugün 354 dolar seviyesine kadar tırmandı ve yüzde 2,7 artış kaydetti.

Netflix'in piyasa değeri bugün 4,3 milyar dolar artarak 158,8 milyar dolardan 163,1 milyar dolara yükseldi.

Bu sonuçla, Netflix'in piyasa değeri Disney ve gibi ABD'li medya devlerinin piyasa değerini geride bırakmış oldu.

NET KARI YÜZDE 63 ARTTI

Netflix'in geçen ay açıkladığı birinci çeyrek bilançosuna göre, şirketin yıldan yıla net ı yüzde 63, i yüzde 40 artış gösterdi, dünya genelindeki toplam abone sayısı da 125 milyona ulaştı.

Netflix, bilançosunda, yılın ikinci çeyreğinin sonunda dünya genelinde toplam abone sayısının yaklaşık 131 milyona yükselmesinin öngörüldüğünü bildirmişti.

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