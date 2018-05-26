ABD Başkanı Donald Trump oldukça sıkı bir Twitter kullanıcısı. Trump pek çok konudaki fikrini başkan olmadan önce de kullandığı kişisel Twitter hesabı aracılığıyla paylaşırken iki iPhone kullandığı ortaya çıktı. Beyaz Saray ve Gizli Servis'in defalarca uyarmasına rağmen iPhone'dan vazgeçmeyen Trump'ın güvenliğini riske attığı belirtildi.

BEYAZ SARAY YETKİLİSİ NE DEDİ?

Beyaz Saray yetkilisi, "Trump hali hazırda iki iPhone kullanıyor. Bu iPhone'lardan biriyle telefon görüşmelerini gerçekleştiren ABD Başkanı, diğerinden de sosyal medyayı kullanıyor. Bu durum, kamera veya mikrofondan birine sızılabilmesi durumunda ABD Başkanı'nın hareketlerinin takip edilebilmesinin önünü açıyor. Trump defalarca yapılan uyarıyı ciddiye almadı" dedi. Trump'ın selefi Barack Obama, uzun süre BlackBerry kullandıktan sonra görev süresinin son yılında iPhone'a geçiş yapmıştı. Ancak onun kamerasının ve GPS'inin çıkartıldığı biliniyordu.

ZİRVE İPTAL

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Singapur'da planlanan zirvenin gerçekleşmesinin şu an için uygun olmadığını açıkladı. Zirvenin iptal edilmesine bahane olarak, Kim Jong-un'un son açıklamalarında 'büyük öfke ve açık düşmanlık' bulunması gösterildi.