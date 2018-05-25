Çok sayıda kullanıcı tarafından test edilmesine rağmen sorunlarıyla Anniversary Update'i andırmaya başlayan Nisan 2018 güncellemesinin son kötü sürpriz yumurtası, masaüstünüzün kaybolması. Bazı kullanıcılar, güncellemeyi yükledikten sonra tamamen boş bir masaüstüyle baş başa kaldıklarını söylüyorlar. Sorunu yaşayanlar, simgeler görünmez durumdayken, şu hata mesajıyla karşılaşıyorlar:

C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\Desktop erişilemiyor

Sorunun kaynağı ise tam olarak belli değil. The Register'a göre ABD'deki bir bilgisayar tamir mağazası, sorunun Avast'ın antivirüsünden kaynaklandığını söylüyor. Bununla birlikte sorunu yaşayan herkes, Avast kullanmıyor. Yine de Avast kullananların yeni yayınlanan bir güncelleme sonrasında büyük oranda bu sorunu yaşamaya başladığı anlaşılıyor.

Avast ise The Register'a yaptığı açıklamada sorunu test ettiklerini ve bu tür bir sorunla karşılaşmadıklarını söylüyor. Sorun Microsoft tarafından da araştırılıyor.

Böyle bir sorun yaşamaktan endişe duyuyorsanız, güncellemeyi geciktirebilirsiniz. Ancak bu durumda güncellemenin tüm sunduklarını kaçıracağınız için bunun çok ideal bir çözüm olduğunu söyleyemeyiz. Bir başka öneri ise Avast kullananların Windows 10 Nisan 2018 güncellemesini yüklemeden önce Avast'ı kaldırmaları.

Güncellemeyi yüklediyseniz, Avast kullanıyorsanız ve herhangi bir sorun yaşamıyorsanız, sizin için endişe edecek bir şey yok.

Microsoft'un çok geçmeden sorun hakkında resmi bir açıklama yapması bekleniyor.