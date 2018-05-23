Uzay aracı ve roket üreticisi SpaceX tarafından üretilen Falcon 9 roketiyle California'dan 5 haberleşme uydusu ve 2 ABD-Almanya bilimsel araştırma uydusu fırlatıldı.

SpaceX'in sosyal medya Twitter hesabından yapılan açıklamada, Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) ve Alman Jeoloji Araştırmaları Araştırma Merkezi'nin 2 uydusunun Vandenberg Hava Kuvvetleri üssüden fırlatıldığı bildirildi. Bu uyduların Dünya üzerindeki su kütlelerinin hareketini izleyeceği kaydedildi.

Aynı zamanda Falcon 9 roketiyle 5 haberleşme uydusu da yörüngeye gönderildi.

Kaynak: AA