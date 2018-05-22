Rusya Adalet Bakanı Konovalov gazetecilere yaptığı açıklamada, departmanının kripto para birimleri konusunda "birleşmiş bir fikirde" buluştuğunu ve kripto para birimlerinin mülk olarak tanımlanması gerektiği kanısına vardıklarını söyledi.

Habertürk'ün haberine göre Konovalv, "Eğer dijital para birimleri bir mülk olarak tanımlanmazsa, söz konusu birimlerin hırsızlığı da bir suç olarak görülemez" dedi.

Devlet Duması´na kripto para birimlerinin mülk olarak sayılmasına ilişkin iki yasa tasarısı sunduklarını belirten Konovalov, "Kripto para birimleri geliştikçe ek düzenleme de gerekecektir. Önemli olan bütün bunların finansal piramitler altında büyümesini önlemektir" diye ekledi.