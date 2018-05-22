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'dan larla ilgili flaş karar

RUSYA'DAN KRİPTO PARALARLA İLGİLİ FLAŞ KARAR
22 Mayıs 2018, Salı Güncelleme : 23:08:58

, larla ilgili flaş bir karara imza attı. Rusya Adalet Bakanı Alexander Konovalov, kripto para birimlerinin "diğer mülk" kategorisi adı altında tanımlamaları gerektiğini söyledi.

Adalet Bakanı Konovalov gazetecilere yaptığı açıklamada, departmanının birimleri konusunda "birleşmiş bir fikirde" buluştuğunu ve kripto para birimlerinin mülk olarak tanımlanması gerektiği kanısına vardıklarını söyledi.

Habertürk'ün haberine göre Konovalv, "Eğer dijital para birimleri bir mülk olarak tanımlanmazsa, söz konusu birimlerin hırsızlığı da bir suç olarak görülemez" dedi.

Devlet Duması´na kripto para birimlerinin mülk olarak sayılmasına ilişkin iki yasa tasarısı sunduklarını belirten Konovalov, "Kripto para birimleri geliştikçe ek düzenleme de gerekecektir. Önemli olan bütün bunların finansal piramitler altında büyümesini önlemektir" diye ekledi.

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