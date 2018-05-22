Jüpiter'in yörüngesindeki bir asteroidin, Güneş Sistemi'nde yıldızlar arası ilk yerleşik "göçmen" olduğu keşfedildi.

"Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters" dergisinde yayımlanan çalışmada, şu anda Jüpiter'in yörüngesinde bulunan 2015 BZ509 asteroidinin, bir başka yıldız sisteminden Güneş Sistemi'nin çekim alanına girerek burada uzun süre kalan ilk gök cismi olduğu belirtildi.

Hawaii'deki Pan-STARRS teleskobuyla keşfedilen asteroidin, Güneş'in çevresinde Jüpiter'in tersi yönünde döndüğü ve Güneş Sistemi'nin emekleme çağı olan 4,5 milyar yıl önce de bu şekilde hareket ettiği tespit edildi.

Çalışmanın yazarlarından Fethi Namuni, "2015 BZ509, Güneş Sistemi'mizin yerlisi olsaydı diğer gezegenleri ve asteroidleri oluşturan gaz ve toz bulutuyla aynı istikamete sahip olurdu." değerlendirmesinde bulundu.

Güneş Sistemi'nde ilk yerleşik göçmen asteroidin, gezegen oluşumu, sistemin gelişimi ve yaşam konusundaki sorulara cevaplar bulunmasına katkı sağlaması bekleniyor.

Kaynak: AA