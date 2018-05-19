Finlandiyalı yapay zeka ve robotik firması Utelias Tecnologies tarafından 8 kişilik ekiple bir yılda kodlanarak tasarlanan robot öğretmen "Elias", Bahçeşehir Koleji Etiler Kampüsü'nde düzenlenen etkinliğe katıldı.

Dünya kamuoyunun ilgisini çeken Elias hakkında bilgi veren firmanın yöneticisi Johanna Hemminki, robot öğretmenin 23 dil bildiğini ancak şu an kullanılan versiyonunun Fince, İngilizce ve Almanca ile sınırlandırıldığını söyledi.

Hemminki, robot öğretmenin öğrencilerin dil ve okuma-yazma gelişimlerine katkı sağlayacağını dile getirdi.

Halihazırda Finlandiya'da 4 şehirde pilot uygulamalarla ders başı yapan "Elias"ın 2 yıl içinde daha da geliştirileceğine vurgu yapan Hemminki, bu süre içinde eğitim teknolojileri noktasında robotun istenilen düzeye ulaşacağını kaydetti.

"Öğretmenin yerini alması mümkün değil"

"Elias"ın öğretmenlere yardımcı olacağını aktaran Hemminki, "Öğretmenin yerini alması mümkün değil. Öğretmen sanatçıdır." dedi.

Öğretmenlerin meslek hayatlarında desteğe ihtiyaç duyduğuna, kendilerinin de bu eksikliği gidermek için "Elias" projesini hayata geçirdiklerine işaret eden Hemminki, "Bu proje öğretmenlerle iş birliği içinde yapıldı. Tamamlandığında öğretmenler denedi. Elias, gelecek vaat eden bir projedir." ifadelerini kullandı.

"Elias Türkiye'de derse girecek"

Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Enver Yücel ise "Elias"ın gelecek eğitim-öğretim yılında Bahçeşehir Koleji bünyesinde 4-5 pilot okulda öğrencilerle buluşacağını ifade etti.

"Elias" ile birlikte eğitim sisteminde de değişimlerin olması gerektiğinin altını çizen Yücel, "Fabrikasyon eğitim yapılmayacak. Eğitim teknolojileriyle kişiye özgü eğitimler geliştirilecek. Gelecekte insanlar belki bir çiple yabancı dil konuşabilecekler, bu mümkün. O sebeple bu çağın dili kodlamadır. Türkiye olarak bu değişimin gerisinde kalamayız." değerlendirmesinde bulundu.

"2025 yılında dünyada 80 milyar nesne internete bağlı olacak. Biz artık google kafalılar yetiştirmemeliyiz. Çünkü bilgi var, bilgiyi insanlığın hizmetine sunmalıyız." diyen Yücel, robotların öğretmenlerin yerini alamayacağını ancak yardımcıları olabileceğini sözlerine ekledi.

"Elias" öğrencilerle dans etti

Robot öğretmen "Elias", etkinliğin ardından okuldaki bir sınıfta derse girdi. Öğrencilerle İngilizce konuşan ve verilen komutları yerine getiren "Elias", öğrencilerle birlikte müzik eşliğinde dans etti.

Kaynak: AA