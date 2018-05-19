Malezya'dan Pekin'e doğru havalandıktan sonra 239 yolcu ve mürettebatıyla kaybolan MH370 sefer sayılı Malezya Havayolları uçağının, pilot Zaharie Amad Shah tarafından kasten radardan kaybedildiği ve okyanusa düşürüldüğü öne sürüldü. 8

Mart 2014'teki felaketin ardından kaptanın evindeki uçak simülasyonu programlarında uçağın dalışa geçirilmesine dair senaryolar denendiği kaydedildi. Pilotun önce kendi oksijen maskesini taktığını sonra da aniden kabin basıncını düşürerek yolcuları bayılttığı kaydedildi. Uçağı bilinmeyen bir rotaya sokarak okyanusa düşüren pilotun herhangi bir terör örgütüyle bağlantısı olmadığı, durumun bir intihar olduğu söyleniyor.