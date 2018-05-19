Elon Musk'ın ürettiği şekerden ilk görüntü

Resmi Twitter hesabından paylaşımlarda bulunan Musk, yakında bir şeker firması açmaya hazır olduğunu ve bunun inanılmaz olacağını belirtmiş; gelen binlerce soru üzerine ise Musk, "Evet, bu konuda oldukça ciddiyim" açıklamasını yapmıştı. Musk'ın dün paylaştığı görüntü ise bu konuda ne kadar ciddi olduğunu ortaya koydu. Musk, ilk şekerleme görselini yine aynı platformadan paylaştı.

Musk'ın paylaşımı binlerce beğeni alırken görselin altına da yüzlerce yorum yağdı. Musk daha öncesinde de Boring Company şirketine fon sağlamak için alev silahı ve şapka satarak büyük bir gelir elde etmişti.

Tesla, geçtiğimiz günlerde finansal olarak en kötü dönemini yaşadığını açıklamıştı, SpaceX içinde durumlar pek iç açıcı değil. Ancak finansal işlerde farklı fikirleriyle öne çıkan Elon Musk, yine ilginç bir yöntem deneyeceğe benziyor.