The Guardian'da yer alan habere göre, milyarder girişimci ve hayırsever Bill Gates, Bill & Melinda Gates Vakfı'nda yaptığı bir konuşmada Trump'la arasında geçen ilginç diyalogları şöyle aktardı:



"İlk Aralık 2016'da kendisiyle tanıştım. Sonrasında da geçen yıl Mart ayında Beyaz Saray'da görüştük. Her iki toplantıda da bana aşıların zararlı olup olmadığını sordu ve aşıların zararlarını inceleyecek br komisyon kurmayı düşündüğünü söyledi. Çünkü kendisine – sanırım Robert Kennedy Jr. tarafından – verilen tavsiyelere göre aşı zararlı bir şeydi. Ben bunun asla doğru olmayacağını, böyle bir şey yapmasının kötü olacağını söyledim.



"Her iki buluşmamızda da bana HIV ile HPV'nin arasında bir fark olup olmadığını sordu. Ben de kendisine bu iki virüsün birbiriyle nadiren karıştırıldığını anlattım."



Hürriyet'e göre Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Hizmetleri web sitesine göre bu soru en çok yönlendirilen sorular arasında. Yanıt ise şu:



"Human papilloma virüsü (HPV) deriyi ve nemli zarları etkileyen bir virüs. HPV siğil, genital siğiller ve rahim boynunda anormal hücre değişimlerine neden olabiliyor.



"Human immunodeficiency virüs (HIV) ise bağışıklık sistemine saldırır. HIV virüsü Aids hastalığına neden olabilir, fakat erken teşhis ve tedavi ile birçok insan Aids olmadan yaşayabiliyor."