Sık sık dolandırıcılık vakalarıyla gündeme gelen kripto para piyasasına bir kötü haber de Microsoft'tan geldi. Teknoloji devi, haziran ayından itibaren Bing'in kripto paralar ve onlarla ilişkili ürünlere dair reklamları yayımlamayacağını açıkladı.

Bing'in haziran ayında uygulamaya sokulacak kripto para yasağı tüm dünyada geçerli olacak.

Kararı bir blog yazısıyla duyuran Bing ekibinden Melissa Alsoszatai-Petheo, "Kripto paralar ve onlarla ilgili ürünler yasalarla düzenlenmedikleri için onların kullanıcılarımız için risk taşıdığında ve kötü niyetli kişiler tarafından kullanıcıları kandırmak için kullanılabileceğinde karar kıldık." dedi ve ekledi: "Kullanıcılarımızı bu riskten korumak için kripto paralara dair tüm reklamları yasaklama kararı aldık."

Kripto paralar da Microsoft'un çekinceli yaklaştığı işler arasına girmiş oldu. Şirket ayrıca Çiftlik Bank gibi Ponzi düzenlerinin de reklamlarını yayımlamıyor.