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Kürdan ağırlığında böcek geliştirdiler

KÜRDAN AĞIRLIĞINDA ROBOT BÖCEK GELİŞTİRDİLER
16 Mayıs 2018, Çarşamba Güncelleme : 22:12:21

Science Daily'nin haberine göre, Washington Üniversitesi mühendisleri tarafından geliştirilen, "RoboFly" ismi verilen böceğin bir kürdan ağırlığında olduğu belirtildi.

RoboFly'ın üzerinde bulunan küçük bir devre sayesinde lazer enerjiyi elektriğe dönüştürebildiği böylece kanatlarını çırparak uçabildiği kaydedildi.

Washington Üniversitesinden Doç. Sawyer Fuller, "Daha önceden, kablosuz, böcek büyüklüğünde uçan ların bilim kurgu olduğunu düşünürdük. Bizim geliştirdiğimiz kablosuz RoboFly artık bu robotların gerçek hayatın içinde olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

DÜŞÜK MALİYETİ VAR

Fuller, maliyeti oldukça düşük olan bu robot böceğin insansız hava araçlarının giremediği yerlere girebileceğini ve gaz sızıntılarının tespit edilmesinde kullanılabileceğini ifade etti.

RoboFly, 23 Mayıs'ta Avustralya'nın Brisbane kentinde yapılacak Uluslararası Robot ve Otomasyon Konferansı'nda tanıtılacak.

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