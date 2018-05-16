Jüpiter'in uydusu Europa, bir kez daha uzayda yaşam arayan bilim insanlarının hedefinde. Galieo uzay aracının 20 yıl önce gönderdiği verileri inceleyen NASA araştırmacıları, o dönemde gözden kaçırılmış bir noktayı bulduklarını duyurdu.

Galileo uzay aracının 1997 yılında Europa'nın yüzeyinden fışkıran bir su buharı bulutunun içinden geçtiği ortaya çıktı.



Hubble Uzay Teleskobu da Europa'nın yüzeyinde büyük miktarda su püskürtmesine sebep olan gayzerler bulunduğunu tespit etmişti. Araştırmacılar, 1000 kilometre genişliğindeki gayzerlerin Europa'nın buzla kaplı yüzeyin altında sıvı halde su bulunduğunu kanıtladığını söylüyor.