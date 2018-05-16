Hidrojen yakıtlı otobüs yola çıktı

Toyota, Japonya'da ilk hidrojen yakıt hücreli otobüsü Sora'nın üretimine başladı. Tokyo 2020 Olimpiyatları için hazırlanan otobüsü Mart ayının sonunda üretime geçirdi. 100'den fazla üretileceği düşünülen otobüsün adeti arttıkça özelliklerin de artacağı tahmin ediliyor.

Yaklaşık olarak 10,5 metre uzunluğunda olan otobüs sürücü ile birlikte 79 kişiyi taşıyabiliyor. 600 litrelik hidrojen yakıt tankı ve elektrik motoru bulunuyor. Bunların bir araya gelmesi ile birlikte 450 KW'lık bir enerji ortaya çıkıyor.

Ayrıca Toyota, Sora'da yaşanabilecek herhangi bir güç kesintisi durumunda harici bir güç destek sistemini de kullanıcılarına sunuyor. Bu sistem özel bir invertör üzerinden 9 KW'tan 235 KW'a kadar iletim sağlıyor.