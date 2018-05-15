6. Uluslararası Süperiletkenlik ve Manyetizma Konferansı dolayısıyla Antalya'ya gelen Cambridge Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Metalurji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Bartlomiej A Glowacki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son yıllarda hidrojen enerjisi üzerinde ciddi çalışmalar yapıldığını, hidrojenin gelecekte süper bir enerji kaynağı olabileceğini söyledi.

Hidrojen elde etme ve kullanmanın oksijene kıyasla daha kolay olduğunu ifade eden Glowacki, "Hidrojenin bir başka özelliği ise eksi 253 derecede sıvılaştırılabilmesi. Eksi 253 derece süperiletkenler için çok uygun bir enerji ve bunu hem enerji kaynağı hem de süperiletkenlerin çalışmasında kullanabiliriz." diye konuştu.

Hidrojenin sıvı ve gaz şeklinde kullanıldığına işaret eden Glowacki, sıvılaştırılmış hidrojenin sanayide, teknolojide kullanıldığını, güneş ışığı belli bir noktaya odaklandığında 3 bin dereceye kadar çıkarsa, buradan da sıvılaştırılmış hidrojen gazına çok rahatlıkla ulaşılabildiğini anlattı.

Glowacki, "Hiç öyle karbondioksit yayımından ya da salınımından metanı parçalamaya uğraşmak gibi çabalara gerek yok. Sadece güneş enerjisi kullanarak hidrojen elde edebiliriz. Hidrojen çok iyi bir alternatif yakıt olabilir." dedi.

HİDROJENLE ÇALIŞAN UÇAK PROJESİ

Hidrojenin birçok alanda kullanılabileceğini belirten Glowacki, şöyle devam etti:

"Cambridge Üniversitesi olarak bizim de içinde olduğumuz çok büyük bir proje var. Proje tamamen hidrojen enerjisiyle çalışan büyük bir yolcu uçağı. Aslında bu uçağın pervaneleri de süperiletken olmak zorunda. Düşünün o pervanelerin süperiletken olmasını sağlayan hidrojeni dışarıdan elde ediyoruz ve uçağın motorları süperiletken motorlar. Bugün jet yakıtı kullanan motorlarla karşılaştırdığımızda jet yakıtının yüzde 6'sı oranında karbon salınımı ile çok daha büyük uçakları, çok daha uzun menzillerde uçurabilme imkanına sahip olacağız. Proje şu anda araştırma safhasında. Hidrojen ekonomisi havayolu taşımacılığında da çok önemli hale gelebilir."

Türkiye'deki bilim adamlarını hidrojen enerjisini araştırma konusunda teşvik etmek istediğini söyleyen Glowacki, "Türkiye'de de bu alanda çok iyi çalışmalar olabilir. Özellikle kıyı bölgelerindeki rüzgar türbinleri ile hidrojen enerjisini bir araya getirebilirler ve bunu kullanabilirler." diye konuştu.