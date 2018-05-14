İsveç'te kimlik kartı yerine deri altı çipi dönemi

İsveç'te binlerce kişi kimlikleri, giriş kartları ve biletlerini yanında taşımak yerine çiplerini okutuyor. Agence France-Presse'ye göre, günümüzde 3 binden fazla İsveçli ilk kez 2015 yılında uygulanmaya başlanan deri altı çipleriyle yaşıyor.

Bir pirinç tanesi büyüklüğünde olan ve derinin altına yerleştirilen çipler, kullanıcılarının günlük hayatlarını kolaylaştırıyor.

Ülkenin demir yolları şirketi geçtiğimiz yıl yolcuların biletlerini çiplerini taratarak kontrol etmeye başladı.

Habertürk'e göre bu teknolojik çiplerin takılması piercing işlemine benziyor ve mini bilgisayarın kullanıcının eline enjekte edilmesiyle gerçekleştiriliyor. Mikrobiyolog Ben Libberton ise çiplerin vücutta enfeksiyona ve bağışıklık sisteminde reaksiyonlara sebep olabileceğini belirtiyor.