Geçtiğimiz yıl kasımda Türkiye'ye gelerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Tesla'nın kurucusu ve CEO'su Elon Musk, dün attığı bir tweetle sürpriz yaptı. Elon Musk Tesla'nın Türkiye'ye geliş tarihinin çok uzak olmadığını açıkladı.



ÜLKENİZİ SEVİYORUM

Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu yıl içinde Tesla'yı Türkiye'de piyasaya sürmeyi planlıyoruz" dedi. Amerikalı milyarder, "Ülkenizi seviyorum ve piyasaya sunmada bizzat orada olacağım" ifadelerini kullandı. Ürettiği elektrikli araç sayısı 300 bini geçen firmanın en popüler aracı Model S, 200 bin sattı. Şirket, Eylül 2015'te Model X isimli bir SUV ve Temmuz 2017'de Model 3 adlı aracını piyasaya sunarken, geçen sene de ilk elektrikli kamyonu olan Tesla Semi'yi duyurmuştu. Türkiye'de Tesla'nın elektrikli otomobillerini kullananların sayısı birkaç yüz kişiyi bulurken, şarj istasyonlarının ve servis hizmetlerinin yetersizliği en büyük engeller olarak gösteriliyor.