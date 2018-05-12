Deadpool'dan Beckham'a özür geldi

Marvel evreninin çılgın kahramanı olan Deadpool için yeni klipler yayınlanmaya devam ediyor. 18 Mayıs 2018 tarihinde izleyicilerin karşısına çıkacak olan ikinci film öncesi yeni bir tanıtım yayınlandı.



Deadpool'un ilk filmindeki ''Dış görünüş her şeydir. Sen hiç David Beckham'ı konuşurken gördün mü? Sesi, ağzı helyum konservesiyle seks yapmış gibi'' repliğinden sonra, Deadpool kiminle yarıştığının farkına varıp beyaz bayrak çıkardı.

NTV'ye göre Deadpool karakterini canlandıran Ryan Reynolds, 18 Mayıs'ta vizyona girecek olan Deadpool 2 için yeni bir video yayınladı. David Beckham'ın evinde otururken filmdeki sahneyi tekrar tekrar izliyor ve tam üzerine Deadpool ondan özür dilemeye geliyor.