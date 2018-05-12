Biyoteknolojik ilaç üretim tesisi hizmete açıldı

Abdi İbrahim, biyoteknolojik ilaç üretim tesisi AbdiBio'yu törenle hizmete açtı. Törende 400 milyon liralık yatırımla tamamlanan AbdBio'nun açılışının yanı sıra 600 milyon liralık yatırımla hayata geçirilecek Steril Enjektabl ve Onkoloji Üretim Tesislerinin temeli de atıldı.

13 bin metrekare kapalı alan üzerine kurulu ve yılda 11 milyon flakon, 9 milyon şırınga, 22 milyon kartuş ve 1 milyon liyofilize üretim kapasitesiyle çalışacak olan AbdiBio, Türkiye'nin en büyük biyoteknolojik ilaç üretim tesisi olma özelliğini taşıyor.

Törende konuşan Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, AbdiBio'nun biyoteknolojik ürünlerin ithalatının azalmasında ve ihracatının artmasında rol oynayarak cari açığa da ilaç olacağını söyledi.

"ABDİBİO'DA DÜNYA STANDARTLARINDA ÜRETİM YAPACAĞIZ'"

Abdi İbrahim'in 106 yıldır hayatları iyileştirme misyonuyla faaliyetlerini sürdürdüğümü, Türk ilaç sektörünün lideri odluğunu belirten Barut, "Esenyurt üretim kompleksimizin toplam yatırım tutarı 2,5 milyar lira. Yurt dışı yatırımlarımız ile birlikte bu rakam 3 milyar liraya ulaştı. Sektörümüzün gelişimine hizmet etmek, en önemlisi de doğup büyüdüğümüz topraklara olan borcumuzu ödemek en büyük arzumuz. Hastalıklara karşı yeni ilaçların geliştirilmesinde biyoteknolojik yöntemler giderek daha etkili hale geliyor. AbdiBio, Abdi İbrahim'in ilaç sektöründe yaşanan bu dönüşümle ilgili vizyonunu yansıtıyor. Bu vizyon, sadece şirketimizin değil Türk ilaç sektörünün rekabetçi gücünü de artıracak. Bu yatırım, sektörümüzün bütününe değer katacaktır." ifadelerini kullandı.

Verilere göre dünyada değer bazında en yüksek 10 ilaçtan altısının, Türkiye'de ise 9'unun biyoteknolojik olduğunu söyleyen Barut, şöyle konuştu:

"Biyoteknolojik ilaçların dünyada pazar payı yüzde 27, Türkiye'de ise yüzde 22. Önümüzdeki yıllarda dünyada biyoteknolojik ilaç pazarının diğer ürünlerin üzerinde büyüyeceği tahmin ediliyor. Böyle bir ortamda, Türkiye'nin lider ilaç şirketi olarak biyoteknoloji alanında da öncü olmak istedik. Abdi İbrahim'in biyoteknoloji alanında azmini, hedeflerini ortaya koyan son teknoloji ile donatılmış olan AbdiBio, 400 milyon lira yatırımla Türkiye'nin en büyük biyoteknolojik ilaç üretim tesisi olma özelliğini taşıyor. Bu tesiste dünya standartlarında üretim yapacağız. Kanser, diyabet, romatizma, merkezi sinir sistemi, göz ve kan hastalıkları tedavisinde kullanılacak biyoteknolojik ürünleri burada üreteceğiz. Bu ilaçları Türkiye'de kullanıma sunmanın yanı sıra yurt dışına da ihraç edeceğiz. Ayrıca farklı firmaların üretim ihtiyaçlarına da bu tesis aracılığıyla yanıt vereceğiz. Bütün bu faaliyetlerimiz biyoteknolojik ürün ithalatının azalmasında ve ihracatın artmasında rol oynayarak, ekonomimizin en temel gündemlerinden biri olan cari açığa da ilaç olacak. AbdiBio yatırımımızla alacağımız sonuçlar, hükümetimizin başlattığı ve bizim de şirket olarak büyük destek verdiğimiz İlaçta Yerelleşme hamlesine önemli bir katkı sağlayacak."

"TEMELİNİ ATTIĞIMIZ İKİ YENİ TESİS 2020'DE ÜRETİME GEÇECEK"

Toplamda 600 milyon lira yatırımla hayata geçecek olan Steril Enjektabl ve Onkoloji Üretim Tesislerinde 2020 yılında üretime geçeceklerini belirten Barut, "Üretim kompleksimizde yer alan Oftalmoloji alanımızla ilgili yatırım sürecimiz tamamlanmak üzere. 240 milyon lira yatırım tutarıyla hayata geçecek bu üretim alanımızda, halen çoğu ithal olan oftalmolojik ürünler artık Türkiye'de üretilir hale gelecek. Aynı şekilde 18 milyon liralık yatırım bedeline sahip Hormon Üretim Alanımız da bu yıl içinde faaliyete geçecek. Esenyurt üretim kompleksimizin toplam yatırım tutarı 2,5 milyar lira. Yurt dışı yatırımlarımız ile birlikte bu rakam 3 milyar liraya ulaştı." dedi.

"2018 YILI SONUNDA İSTİHDAMIMIZ 4 BİN 500 KİŞİYE ULAŞACAK"

Yüzde 100 yerli sermayeli bir şirket olarak 16 yıldır hem ciro, hem kutu bazında lider olduklarını, Türkiye dışında Kazakistan ve Cezayir'de bölgenin en modern tesislerini kurduklarını ve üretime başladıklarını söyleyen Barut, 12 ülkede kendi yapılanmaları ile faaliyet gösterdiklerini, ürünlerini Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden Kanada'ya, Kuzey Afrika'dan Asya'ya geniş bir coğrafyada tam 50 ülkeye ihraç ettiklerini belirtti.

2018 yılında ihracat ve yurt dışı gelirlerde yüzde 32 oranında büyüme hedeflediklerini vurgulayan Nezih Barut, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ülkemizi seviyoruz, ülkemizin karşı karşıya kaldığı her türlü tehditte üretim ve istihdam gücümüzle mücadeleye destek veriyoruz. Sadece 15 Temmuz hain darbe girişiminden bu yana yeni istihdam sağladığımız kişi sayısı bin 175'e ulaştı. Abdi İbrahim'in yurt dışı pazarlar dahil şu an 4 bin çalışanı bulunuyor. 2018 yılı sonuna kadar bu sayıyı 4 bin 500'e çıkararak, Türk ilaç sektörünün en çok istihdam sağlayan şirketi olma unvanımızı koruyacağız. Sektörümüzün gelişimine hizmet etmek, en önemlisi de doğup büyüdüğümüz topraklara olan borcumuzu ödemek en büyük arzumuz. Biz şirket olarak değerimizi, memleketimize olan katkımızla ölçeriz. Bu inançla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da daha fazla yatırım yaparak, daha fazla üreterek, daha fazla ihracat gerçekleştirerek ve daha çok istihdam sağlayarak hem şirketimize hem de ülkemiz ekonomisine değer katmaya devam edeceğiz."

Esenyurt'ta düzenlenen açılış ve temel atma törenlerine Başkan Vekili Nesrin Barut Esirtgen, Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kamil Esirtgen ve İcra Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyesi Cenan Esirtgen'in yanı sıra iş ve siyaset dünyasından isimler de katıldı.

Kaynak: AA