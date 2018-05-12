Apple, Kanada hükümeti, Rio Tinto ve Alcoa şirketleri, toplam 188 milyon kanada doları sermayeyle alüminyum eritme işlemindeki tüm sera gazı salınımını yok etmeye çalışacak Elsysi isimli ortak girişimi başlattı.

Söz konusu çevreci yöntem 2009 yılından beri Alcoa şirketi tarafından farklı şekillerde uygulanıyor. Bunu teknolojik bir yönteme dönüştürecek olan Elysis'in ilk ürünlerini 2024 yılında satışa sunması planlanıyor.

Montreal merkezli faaliyet gösterecek olan Elysis, Kanada ve Quebec hükümetlerinden 60'ar milyon Kanada doları, Rio Tinto ve Alcoa'dan 55 milyon Kanada doları ile patent kullanımı ve son olarak Apple'dan ise 13 milyon Kanada doları ve teknik destek aldı.

Elysis'in hisseleri Rio Tinto ve Alcoa arasında bölüşülecekken, Quebec hükümeti ise şirketin yüzde 3,5 hissesine sahip olacak. Elysis'in ilk CEO'suise Rio Tinto'nun eski CTO'su Vincent Christ olacak.

Habertürk'e göre Elysis hakkında açıklama yapan Apple CEO'su Tim Cook, "Bu heyecan verici yeni projenin bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz ve gelecekte bir gün kendi ürünlerimizde artık hiç sera gazı salınımına sebep olmadan üretilen işlenmiş alüminyumları kullanmak istiyoruz." dedi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau ise anlaşmanın alüminyum için tarihi bir dönem başlattığını ve Elysis'in Kanada alüminyum sanayisinin karbon ayak izini yıllık 6,5 milyon ton azaltabileceğini söyledi.

Elysis faaliyetine 100 çalışanla başlayacak.