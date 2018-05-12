Akıllı asistanlara gizli komut göndermenin yolunu buldular

Amerikalı ve Çinli bilim insanları, dijital asistanlara gizli komutlar göndermenin yollarını keşfetti. Bu keşfin potansiyel tehlikelere dikkat çekmesi bekleniyor.

Araştırmacılar tarafından yürütülen laboratuvar testlerinde, Apple Siri, Amazon Alexa ve Google Asistan'ın insan kulağı tarafından duyulamayan seviyede seslerle komut alabildikleri ortaya çıktı. Siber korsanlar bu yöntem sayesinde kolaylıkla akıllı kilitleri açabilir, kullanıcının banka hesaplarına girebilir ya da istediği tüm kişisel bilgilere erişebilir.

Deneyi gerçekleştiren California, Berkeley Üniversitesi araştırmacıları, söz konusu gizli komutların herhangi bir şarkıya ve ses kaydına fark edilmeden yerleştirilebileceğini, bu açıdan siber korsanlar için tehlikeli bir araç olduğunu belirtiyor.

Araştırmanın yazarlarından yüksek lisans öğrencisi Nicholas Carlini, "Kötü niyetli insanların halihazırda bu yöntemi keşfettiklerini ve uyguladıklarını tahmin ediyorum." dedi.

Geçtiğimiz yıl Princeton ve Çin'in Zhejiang Üniversitesi'nden araştırmacılar da dijital asistanların insan kulağının duyamayacağı frekanslarla yönetilebildiğini ortaya çıkarak deneyler gerçekleştirmişti. Çinli araştırmacılar bu yöntemin bir siber saldırı amacıyla kullanılmasına 'DolphinAttack', yani Yusuf Saldırısı adını vermişti.

Habertürk'e göre hoparlör üreticilerinin bu bulgulara karşı yanıt vermeleri ise gecikmedi, şirketlerin sözcüleri The New York Times'a konuştu: Amazon konuyla ilgili güncellemeler yapacağını, Google bu komutları engelleyen bir özelliği olduğunu, Apple ise Siri'nin kullanılabilmesi için önce iPhone kilidinin açılması gerektiğini açıklandı.