İşte engelleri kaldıran uygulamalar

Google sanal klavye uygulaması Gboard, makinelerin öğrenme yöntemi ve yapay zekâ ile engellilerin hayatını değiştirebiliyor. Tehditlerin ve verinin kıymetini bilerek iyiliğe odaklanmak, girişimciliğin ve geliştiricilerin ana odak noktası oldu. Binlerce Android geliştiricinin, Google iş ortağı ve gazetecilerin bir araya geldiği Google I/O 2018 Geliştiriciler konferansında engelliler için geliştirilen çözümler dikkat çekti. Google sanal klavyesini mors koduyla yazmayı sağlayan projenin geliştiricisi Tania Finlayson'un hikayesi etkinliğe katılan herkesi derinden etkiledi. Google mobil klavyesi Gboard'a mors kodu girişi ekleyen Tania Finlayson, eşi ve ekibinin geliştirdiği uygulama benzer durumdaki pek çok engelli insan için umut ışığı oldu.



İLETİŞİM YETENEĞİ KAZANDIRIYOR

Engellilere iletişim yeteneği kazandıran teknoloji çözümleri çok dikkat çekiyor. Android platformunda deneme (beta) sürümü olarak kullanılan Google sanal klavyede mors kodu girişi sayesinde pek çok engelli insan iletişim yeteneği kazanıyor. Finlayson, özel durumu nedeniyle diğer insanlarla iletişim kurmakta zorlanırken, cümleleri yazmak ve mors kodu kullanan insanlarla konuşmak için harika bir yol buluyor. Bu sayede Finlayson'un kocası kafa hareketlerini analiz eden ve onları mors koduna dönüştüren özel bir cihaz geliştiriyor. Sol tuşa basıldığında kısa bir sinyal ekleniyor, sağ tuş ise uzun bir sinyali tetikliyor. Aygıt daha sonra metni konuşmaya dönüştürüyor. İşte tüm bunlar yapay zekâ ve makine öğrenimi teknolojisiyle bir araya gelince uygulamanın başarısı daha çok artıyor.



DAHA KOLAY ÖĞRENİLİYOR

GOOGLE'IN uygulaması, klavyenin kısa ve uzun sinyaller için iki alanla değiştirilebilmesini sağlıyor. Klavyenin üstünde, normal klavyede olduğu gibi birden çok kelime önerisi bulunuyor. Geliştirilen çözümde ayrıca mors posteri kullanılıyor. Böylece mors kodunun daha kolay öğrenilebilmesi sağlanıyor. Tüm erişilebilirlik özelliklerinde olduğu gibi, daha fazla giriş yöntemi daha fazla seçenek engelli insanların hayatında yarattığı seçenek takdire değer oluyor. Bu sayede geliştiriciler teknolojiyi kullanarak iyiliğe odaklanan projeler ve girişimler ortaya koyuyor.



DAHA FAZLA INSANIN HAYATINA DOKUNACAK

GOOGLE'IN sanal klavyesi Gboard'un artık, daha fazla engelli insanın hayatına dokunacağını ve benzersiz ihtiyaçlarını karşılayabilecek mors klavyesine sahip olacağı için çok heyecanlı olduğunu vurgulayan Tania Finlayson, "İnsanların neler yapabileceğini düşündükçe heyecanlanıyorum. Küçük, eğlenceli oyunlardan yeni öğretim araçlarına, başlangıç koduna dayanan tam teşekküllü iletişim uygulamalarına kadar herşey çok değerli. Ne yaparsanız yapın ister büyük ister küçük olsun hazırladığınız kodları buraya göndermenizi isteriz. Asla bilemezsiniz, küçük bir kod tanesi bile, başka insanların hayatlarını hatta tüm dünyayı değiştirebilir" değerlendirmesinde bulundu.

Timur Sırt/Sabah