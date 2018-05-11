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hisselerinden yeni rekor

APPLE HİSSELERİNDEN BİR REKOR DAHA
11 Mayıs 2018, Cuma Güncelleme : 18:57:11

Dünyanın piyasa değeri en yüksek firması olan 'ın hisseleri yeniden rekor kırmayı başardı.

New York Borsasında işlem gören 'ın hisse başına değeri dünü 187,36 dolardan kapatmasının ardından, bugün yüzde 1,6 artarak 190,37 dolara kadar yükseldi ve şirket tarihindeki en yüksek seviyeye çıktı.

Böylece, Apple hisseleri New York borsasında 3 işlem günü aradan sonra yeniden rekor kırdı. Şirketin hisse başına değeri cuma ve pazartesi günleri arka arkaya rekor kırmıştı.

Ayrıca, Apple'ın piyasa değeri de bugün 959 milyar dolara kadar tırmanırken, şirketin değeri 1 trilyon barajına biraz daha yaklaştı.

Uzmanlar, New York borsasında yatırımcıların teknoloji şirketlerine olan talebinin arttığına işaret ederek, Apple'ın piyasa değerinin gelecek haftalarda 1 trilyon doları aşmasının beklendiğini belirtti.

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