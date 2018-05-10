Yarışmanın açılışı, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın katılımıyla Sivas Taha Akgül Spor Salonu'nda yapıldı.

Türkiye'de mesleki ve teknik eğitimin niteliğinin artırılması, endüstriyel ile teknolojik gelişmelerin tanıtılması ve deneyimlerin paylaşılması amacıyla düzenlenen uluslararası yarışmanın teması, dünyadaki değişimler de dikkate alınarak yarışmanın yapıldığı kentin kültür yapısına ve değerlerine göre tespit ediliyor.

Nesnelerin interneti olarak da adlandırılan Endüstri 4.0'ı araştıran, üreten, öğrenen, geliştiren, genç ve çalışkan yeni neslin teknolojik kuşakla tanışmasına ortam hazırlamak amacıyla düzenlenen yarışmanın teması, "Endüstri 4.0 Yenilenebilir Enerji Kaynakları", sloganı da "Ahican Sivas Yollarında" olarak belirlendi.

Sivaslı halk ozanı Aşık Veysel'in kıyafetlerinin benzeri giydirilen yarışmanın simge robotu "Ahican"ın elinde sazı ile fotoğraflarının bulunduğu afişler, kentin dört bir yanına asıldı.

Yarışma, "Temalı", "Çizgi İzleyen", "Hızlı Çizgi İzleyen", "Sumo", "Mini Sumo", "Robotino (Hareketli Robotlar)", "İnsansız Hava Aracı (Mini Drone)", "İnsansı Robotlar", "Endüstriyel Robotik Kol", "Tasarla-Çalıştır", "Yumurta Toplama (Caretta Caretta)" ve "Serbest Proje" olmak üzere toplam 12 kategoriden oluşuyor.

Bu yılki yarışmaya 446 lise ve 40 üniversiteden 4 bin 87 öğrenci ve öğretmen, 3 bin 7 robotla katılmak için başvuruda bulundu. Robot Yarışması'nın Avrupa'nın da en yüksek katılımlı organizasyonlardan biri olduğu belirtildi.

Üç gün sürecek yarışmaya, Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Arnavutluk, Cezayir, Bosna-Hersek, Gürcistan, Romanya, Kazakistan, Lübnan, Meksika, Ukrayna, Rusya Federasyonu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Pakistan, İran ve Tunus'tan öğrenciler de tasarladıkları robotlarla katılıyor.

Yarışma kategorilerine ait platformların tasarımı, yapımı, görsel dokümanların tasarımı, basımı, ulaşım, konaklama ve yiyecek içecek hizmetleri, yarışmanın sistem yazılımı web sayfasının (http://robot.meb.gov.tr/ ) tasarım ile yönetimi, bilişim altyapısı, yarışmanın canlı yayınlanması ve tüm yarışma organizasyonu MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü rehberliğinde öğretmen ile öğrencilerce yapıldı.

Yarışma süresince sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivitenin önemi hakkında farkındalık oluşturmak için sağlık görevlileri tarafından katılımcıların boy, kilo, şeker, tansiyon ve kan grubu ölçümleri yapıldı, hazırlanan sağlıklı beslenme el broşürü dağıtıldı.

Teknolojik çalışmaların ve gelişmelerin paylaşılması, karşılıklı bilgi alışverişinde bulunulması amacıyla okullarda öğrenci, öğretmen ve sanayi iş birliğinde üretilen mal ile hizmetlerin sergilenmesi için seçili 48 lise ile yarışmaya katılan 15 ülkenin ürünleri stantlarda sergilendi.

Son teknoloji ile geliştirilmiş robotlar

12. Uluslararası MEB Robot Yarışması'nda "Temalı" kategoride Endüstri 4.0 yaklaşımı ile geliştirilen 41 robot da yarışıyor.

Yarışmanın en heyecanlı bölümlerinden olan "Temalı" kategoride, Endüstri 4.0 yaklaşımı ile geliştirilen robotlar, yenilenebilir enerji kaynakları ile ürettikleri elektrik enerjisini kullanarak Sivas'ın simge mekanları olan Kongre Binası, Divriği Ulu Camii ve Çifte Minerali Medrese'yi en kısa sürede aydınlatıp bir üst tura çıkma başarısı elde ediyor.

Yarışmalar internet üzerinden izlenebilecek

Yarışma süresince sergilenen performanslar, "robot.meb.gov.tr" adresinden canlı izlenebilecek.

Bakanlık tarafından, ekiplerin okullarına birer adet dizüstü bilgisayar, başarı belgesi, madalyon ile ekiplerin okullarına kupa, jüri özel, en iyi tasarım ve fair play ödülü olarak okullara birer adet tablet verilecek.

TÜBİTAK tarafından da yarışma kategorilerinde birinci olan yarışmacı ekip üyesi öğrenci ve danışman öğretmene kişi başı 2 bin 500'er lira, kategorilerinde ikinci olan yarışmacı ekip üyesi öğrenci ve danışman öğretmene kişi başı 2 biner lira, kategorilerinde üçüncü olan yarışmacı ekip üyesi öğrenci ve danışman öğretmene kişi başı bin 500'er lira olmak üzere toplanda 216 bin lira ödül verilecek.

Kaynak: AA