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NASA VE UBER'DEN UÇAN TAKSİ ANLAŞMASI!
10 Mayıs 2018, Perşembe Güncelleme : 01:37:13

Uçan taksi adına çalışmalarını hızlandıran bugün ile olan yeni anlaşmasını duyurdu.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi () ile , ABD'deki şehirlerin semalarında uçan taksi için keşif yapılması konusunda anlaşma imzaladı.

NASA'dan yapılan açıklamada, Uber ile uçan taksi için keşif yapılması konusunda anlaşıldığı ve NASA'nın, dağıtım amacıyla kullanılan insansız hava araçlarını (İHA) da içeren "şehir hava devinim" araçları için simülasyonlara başlayacağı belirtildi.

Açıklamada, anlaşmanın hedefinin, Uber kullanıcılarının araç çağırmakta kullandığına benzer bir sistemin küçük uçaklara uygulanması için ortaklaşa kullanım ağının yaratılması olduğu bildirildi.

Los Angeles'ta düzenlenen Uber Elevate Zirvesi'nde Uber'in 2020'de uçurmayı umduğu uçan taksi prototipleri sergileniyor.

Kaynak: AA

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