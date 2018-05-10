Geçtiğimiz günlerde Google'ın gerçekleştirdiği I/O konferansından sonra yapay zeka teknolojisi bir üst seviyeye atladı. Etkinlikte gösterilen bir video, tıpkı Alexa ve Siri gibi kişisel bir asistan olan Google Duplex'in hünerlerini ortaya koydu ve sonuç insanların büyük hayranlığıyla sonuçlandı.

REZERVASYON ALABİLİYOR

Çoğu insan telefonda bir robotla konuştuğunda bunu anlar. İlk başlarda şüphelenmese bile tekrar eden kelimelerden, sesin doğal olmamasından ya da duygu değişimlerine bağlı tepkiler vermediklerinde, bir yapay zekayla konuştuğunuzu fark edersiniz. Ancak Google Duplex, insanlarla iletişime geçtiğinde karşıdaki kişiye robot olduğunu çaktırmadan mekanlara rezervasyon yaptırabiliyor.

Habertürk'ün haberine göre Google Duplex, belirttiği vakitte rezerve imkanı olmadığında dahi o saate yakın zamanlarda veya ertesi günlerde yine aynı zamana randevu alabiliyor. Bunu yaparken de düşünürken insana özgü olan "um" veya "hmm" gibi tepkiler vermekten de geri kalmıyor.

Yapay zeka teknoloji için çok büyük bir adım olan Duplex, henüz piyasaya çıkmadı ancak kullanıcıların hizmetine girdiğinde en çok kullanılan yapay zekalardan biri olacağı kesin.