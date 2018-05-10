Malatya'da lise mezunu gençlerin geliştirdiği robot sayesinde özellikle ilaç saati ve dozunu hatırlamakta güçlük çeken yaşlıların tedavisi aksamayacak.

Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Bölümünden mezun olan ve üniversite sınavlarına hazırlanan Yusuf Dinçer, Üzeyir Üşek ve Mahsuni Can Gül, ileri yaştakilerin tedavi sürecinde karşı karşıya kaldıkları ilaç kullanımı ile ilgili sorunların önüne geçebilmek amacıyla proje hazırladı.

Robot teknolojileri üzerine çalışmalar yapan ve kendilerine "Mucithanem RobotTeam" adını veren gençler, uzun çalışmalar sonucu "otomatik ilaç kutusu" icat etti.

İnönü Üniversitesi tarafından Malatyalı İş adamları Derneğinin (MİAD) desteğiyle düzenlenen "ROBOCOT Malatya 2018" Bilim Şenliğine katılan genç mucitler, geliştirdikleri cihazla 18 yaş üstü serbest kategoride birincilik kazandı.

Cihazı tasarlayan Yusuf Dinçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arkadaşlarıyla uzun süredir robotlar üzerine çalışma yaptıklarını belirterek, teknolojinin hızla geliştiği çağda insanlara faydalı robotlar yapmayı amaçladıklarını söyledi.

İnsanların yaşlanmasıyla sağlık problemlerinin arttığını, buna bağlı olarak ilaç kullanım oranı ve sayısının da yükseldiğini dile getiren Dinçer, ilaç sayısının fazla olmasının karışıklığa neden olduğunu ifade etti.

Dinçer, ilaçların zamanında alınmaması veya yanlış alınmasının da çeşitli sağlık problemlerine neden olabildiğini vurguladı.

İkazla ilaç saatini hatırlatıyor

Dinçer, bu problemi ortadan kaldırmak için "otomatik ilaç kutusu"nu tasarladıklarını aktararak, şöyle devam etti:

"Genellikle yaşlılar yanlış saatte yanlış dozla ilaç aldıkları için, bunlar başka rahatsızlıklara bazen de ölümlere yol açabiliyor. Biz bunu engelleyebilmek için cihaz tasarladık. Cihazımız evdeki ecza dolaplarına benziyor. Hasta akıllı telefonuna yüklediği program sayesinde bluetooth yardımıyla cihaza bağlanıp verileri yükleyebiliyor. Hasta cihazı kullanamadığı takdirde ise doktoru veya bir yakını robota internet üzerinden bağlanabiliyor. Robota bağlanan kişi ilaçların hangi saatte kaç tane alınacağını belirleyebiliyor. Robot belirlenen saat gelince ilacı robottaki hazneye düşürüp, 'ilaç saatiniz geldi, lütfen ilacınızı alınız' diyerek sesli ve ışıklı olarak uyarıyor. İlaç alındığı taktirde sistem çalışmasına devam ediyor. Alınmadığında ise en yakın akrabasına veya doktora mesaj gönderiliyor."

Robot üzerinde "acil durum butonu" da bulunduğunu bildiren Dinçer, yaşlı ve hastaların bu sayede konumunu önceden belirlenen kişiye bildirebildiğini anlattı.

"Hemşirelerin iş yükü azalacak"

Cihazın hastanelerde de kullanılabileceğini dile getiren Dinçer, "Robotla hastanedeki hemşirelerin de iş yükü biraz azalmış olacak. Her hastanın başına bu cihaz konularak zamanı geldiğinde hastanın ilacı alması sağlanabilir." şeklinde konuştu.

Dinçer, geliştirdikleri cihazın "ROBOCOT Malatya 2018" Bilim Şenliği'nde birincilik ödülüne layık görüldüğünü belirterek, aldıkları derecenin kendilerini gururlandırdığını söyledi.

Cihazın daha küçük ve kullanışlı hale getirilebileceğini belirten Dinçer, bu alandaki çalışmalarının süreceğini sözlerine ekledi.