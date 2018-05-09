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sorgulama sı yayınlandı

SEÇMEN SORGULAMA MOBİL UYGULAMASI YAYINLANDI
9 Mayıs 2018, Çarşamba Güncelleme : 01:31:34

24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel leri için askıya çıkan listeleri, "Seçmen Sorgulama sı" ile de sorgulanabilecek.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) hazırladığı takvimine göre, muhtarlık bölgesi askı listeleri 12 Mayıs Cumartesi gününe kadar askıda kalacak. Muhtarlıklar hafta sonları da hizmet verecek.

YSK Başkanlığının " Sorgulama sı" da hizmete girdi. Bu uygulamayla yurt içinde ikamet eden seçmenler, askı dönemi içerisinde, kendisinin, aynı hanede oturan yakınlarının ve aynı binada oturan seçmenlerin bilgilerini görüntüleyebilecek, askı dönemi sonrasında kendisinin ve aynı hanede oturan yakınlarının oy vereceği sandık alanı bilgilerini sorgulayabilecek.

Seçim dönemleri dışında kişi, kendisinin ve aynı hanede oturan yakınlarının seçmen kütüğünde kaydının bulunup bulunmadığını kontrol edebilecek.

Yurt dışında ikamet eden seçmenler, yurt dışı seçmen kütüğünde kayıtlı olup olmadığını, kayıtlı ise hangi dış temsilcilikte kaydının bulunduğunu, açık adres bilgilerinin bulunup bulunmadığını kontrol edebilecek.

Kaynak: AA

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