Warren Buffet'tan Bitcoin hakkında şok sözler

Berkshire Hathaway yıllık hissedarlar toplantısının ardından CNBC'ye konuşan CEO'su Warren Buffett, Bitcoin'le ilgili değerlendirme yaptı.



Buffett, "Varlık olarak Bitcoin hiçbir şey üretmiyor. Üretici olmayan varlıklar satın aldığınızda güvendiğiniz tek şey sizden sonraki alıcının daha fazla para ödeyecek olmasıdır çünkü onlar da kendilerinden sonrakiler için umutludur" dedi.



Kripto para birimleri piyasasının en yüksek hacimli birimi olmasının da etkisiyle özellikle Bitcoin başta olmak üzere kripto para birimleri, son zamanlardaki fiyat artışı sebebiyle oldukça popüler bir hale gelirken, 2017 yılında Bitcoin'in fiyatı bazı piyasalarda 1000 doların altından 20 bin dolara yükselmişti.



Buffett kripto para birimlerini popülerliklerine rağmen oldukça spekülatif olarak gördüğünü belirtirken, "Kripto para birimlerine yatırım yapmak demek, bir grup insanın yatırımıyla kendi yatırımlarının yükselmesini beklemek demektir" diye konuştu.

Kaynak: DHA