Geliştirdiği 'bebek bezi jeli' ile Türkiye birincisi oldu

Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki Atatürk Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) Fen Bilimleri öğrencisi Ayserin Pelin Yılmaz, sıvıyı 2,5 kat daha fazla hapseden antibakteriyel bebek bezi jeliyle, "Mucize Fikirli Genç Beyinler" yarışmasında birinci oldu.

BİLSEM'in 11'inci sınıf öğrencisi Yılmaz, "Yeni nesil antibakteriyel süper emici akıllı hidrojeller" projesiyle Bayrampaşa Belediyesi Bilim Merkezi'nin düzenlediği yarışmaya katıldı.

Yaklaşık 6 ay süren çalışmalar sonucunda piyasadaki en iyi marka bebek bezlerindekilerine göre sıvıyı 2,5 kat daha fazla hapseden jel geliştiren Ayserin Pelin Yılmaz, kimya dalında Türkiye birincisi oldu.

Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sonuçların 14 Nisan'da açıklandığını ve 45 proje arasından birinci seçildiğini söyledi.

Hidrojellerin kütlelerinin yüzlerce katı ağırlığında suyu bünyelerinde hapsedebilen bir yapısının olduğunu belirten Ayserin Pelin Yılmaz, piyasadaki bebek bezlerinin içinde de bu jellerden kullanıldığını dile getirdi.

Geliştirdikleri hidrojellerin 1 gramının yaklaşık 526 mililitre su emdiğini dile getiren Yılmaz, şöyle konuştu:

"Piyasada en iyi olarak bilinen bebek bezi jelleri bile 215 mililitre emiyor. Yani bu neredeyse 2,5 katına tekabül ediyor. Bebek bezlerinde 1 gram jel kullanılıyorsa, bizim geliştirdiğimiz jellerin yarım gramı aynı sonucu veriyor. Bu da maliyeti yarı yarıya düşürmüş oluyor. Bebek bezleri halen çok maliyetli olduğu için bunların fiyatının düşmesi tüm annelerin avantajına olacak. Daha sonra jelleri biberiye ekstraktında muhafaza ettik. Bu şekilde de antibakteriyel özellik kazandırmış olduk."

"Bebekleri mikroplardan da koruyacak"

Merkezin Kimya Öğretmeni Fahriye Seven de öğrencisi Ayserin Pelin Yılmaz'ın geliştirdiği projeyle antibakteriyel akıllı jeller ürettiğini anlattı.

Fahriye Seven, projenin hayata geçirilmesi için sponsorlarla iş birliği yapmak istediklerini de dile getirerek, "Bebek bezlerindeki maliyeti düşüreceğini umuyoruz. Bu da bizim için çok önemli ve projenin en büyük getirisi. Ayrıca ürettiğimiz bebek bezlerine antibakteriyel özellik kazandırdık. Bunu tamamen doğal ve ucuz bir malzemeden yaptık. Ürettiğimiz bebek bezinin içine biberiye özütü kattık ve bu şekilde antibakteriyel özellik kazandırmış olduk. Antibakteriyel malzeme sayesinde bebeklere mikroplardan ve zararlı bakterilerden de korunma sağlayacağını düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA