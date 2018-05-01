Facebook, pre-roll reklamları daha fazla yerde denemeyi planlıyor. Pre-roll reklamlar, yani videoların başında oynatılan reklamlar. Facebook, bu formatı kısıtlı yerlerde denedikten sonra şimdi bunu daha çok yerde yapacak, örneğin Watch bölümü gibi. Bugün yayınladığı bir blog gönderisinde, sosyal medya, yeni denemeleri "arama sonuçları ya da sayfa zaman çizelgesi gibi, insanların videoları aradığı yerlere" genişleteceğini söyledi. Yani, tıkladığınız şirin köpek yavrusu videosuna tıkladığınızda 5 saniye reklam izlemeniz gerekirse şaşırmayın.

Firma ayrıca, reklam için uygun sayılmayacak içerikleri de açıkladı. "İnsanlar için değer yaratmayan içeriklerden" reklamları sileceğini söyledi. Bunun kapsamına, statik ya da çok az hareket barındıran videolar, ya da sadece tekrar eden şeyler dahil.

"Başka kaynaklardan videoları, üzerinde pek fazla değişiklik yapmadan yeni bir amaç için kullanan videolar" paylaşan sayfalar şimdilik bir yaptırımla karşılamayacak, ama Facebook, "Önümüzdeki haftalarda ve aylarda reklamları insanlar için değer üreten içeriklere dağıtmada daha derin değerlendirme" yapacağını söyledi. Yani bu tarz videolar paylaşan profiller videolarından daha az para kazanabilir.

Facebook'un reklam sistemini geliştirerek, sistemin kötüye kullanılma ihtimalinin önüne geçmeye çalışması sevindirici.