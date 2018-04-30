Dünyanın en büyük dijital video platformu YouTube, geleneksel TV yayınları izlemeyen ya da çok az seyreden izleyicilerinin reklam verenler tarafından hedeflenmesini sağlayacak yeni aracını duyurdu.

Daha önce yalnızca mobil cihazlarından ya da bilgisayarlarından YouTube yayınları izleyenleri hedefleyebilen reklam verenler, Google AdWords reklam ağına eklenen 'Light TV Viewers' kategorisiyle artık akıllı TV'lerindeki YouTube uygulamasından video izleyenlere de ulaşabilecek.

Google ayrıca pazarlamacıların kullanıcılara YouTube TV üzerinden de daha kolay ulaşmasını sağlayacak. Bu yılın dördüncü çeyreğinde uygulamaya konulacak yeni düzenlemeyle, reklam verenler ABD televizyonlarında yayınlanan ve en popüler YouTube kanallarından derlemeler içeren Google Preferred üzerinden de YouTube kullanıcılarına sunulan popüler yayınlara da reklam verebilecekler. Bu sayede reklam verenler, hem TV hem de YouTube izleyicilerine ulaşabilecek.

Geleneksel TV'nin popüler yayınlarını Google Preferred programına eklemek, YouTube reklam verenlerinin platformdaki videoların kalitesi konusundaki endişelerini bir nebze de olsa giderebilir. Daha önce markalar verdikleri reklamların, Google Preferred kapsamında izleyicilere sunulan tartışmalı videoların öncesinde oynatılması nedeniyle programa şüpheli yaklaşmaya başlamıştı.