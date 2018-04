Blue Origin uzay turizmi testlerini başarıyla tamamladı

Uzaya turist taşımak için Virgin Galactic ile kıyasıya bir rekabete girmesine kesin gözüyle bakılan Blue Origin'in hedeflerine ulaşabilmesi için bir adım daha başarı ile atıldı.



Şirket, Şirket, yeniden kullanılabilir özellikteki New Shepard isimli roketini uzaya gönderdi. Test fırlatışı canlı olarak yayınlandı.

HER YIL 1 MİLYAR DOLAR YATIRACAK



Bezos geçtiğimiz aylarda, her yıl 1 milyar dolarlık Amazon hissesi satarak, bu miktarı Blue Origin'e aktaracağını belirterek bu şirkete ne kadar önem verdiğin gözler önüne sermişti.



78 milyar dolarlık serveti ile kısa süre önce dünyanın en zengin ikinci ismi olan Bezos'un sahibi olduğu Blue Origin, geçtiğimiz günlerde 2018'de göreve başlaması planlanan 'The New Shepard capsule'ü tanıtmıştı.



Ntv'ye göre Blue Origin, yörünge altı bir roketi geçtiğimiz aylarda başarılı bir şekilde test etmişti. 6 yolcu taşıma kapasitesine sahip roket, Teksas'tan fırlatılmış ve birkaç dakika sonra kontrollü bir şekilde yere geri indirilmişti.