İstanbul Büyük Şehir Belediyesi'nin '2023' vizyonuyla İETT tarafından geliştirilen sürücüsüz elektrikli otonom aracının tanıtımı yapıldı. Konsept olarak nostaljik tramvayı andıran minibüs tarzı tekerlekli, elektrikli ve sürücüsüz olma özelliği taşıyan otonom araç ilk etapta fuar, havaalanı ve trafiğe kapalı alanlarda hizmet verecek. Sürücüsüz araç hakkında bilgiler veren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İETT Genel Müdürlüğü'nün geçmişte Beyoğlu nostaljik tramvayı içerisinde kullanılan araçlardan birisini elektrikli araç haline dönüştürdüğünü söyledi. Başkan Uysal şöyle devam etti: "Elektrikli araç dediğimizde sadece binek araçlar akla gelmemeli. Toplu taşıma araçları da elektrikli araçlar konusunda önemli bir yere sahip olmalı. Toplu taşıma araçları her şehrin vazgeçilmez araçlarından. Muhakkak metro bu konuda bir çözüm olabilir ancak her halükarda şehirlerde toplu taşıma aracı olacaksa bu konuda İETT Genel Müdürlüğümüzün yaptığı bu çalışma toplu taşıma araçlarını elektrikli hale dönüştürmesi adına önemli bir adım. Amacımız üniversite, özel sektör ve kamunun iş birliği yapması ve önümüzdeki dönemde, kısa bir sürede İETT'mizin bazı bölümlerinde elektrikli, aynı zamanda sürücüsüz araçlarımızın faaliyet gösterdiği bir İstanbul'a kavuşmaktır. Belediye olarak her birimimiz kendi bünyesinde yeni çözümler konusunda ciddi çalışmalar yürütüyor" açıklamasını yaptı.

4 farklı tasarım arasından seçilen nostaljik tramvay görünümlü sürücüsüz aracın üretimi, 2017 yılının Aralık ayında tamamlandı. Şarj süresi 4.5 ila 9 saat arasında değişen araç, 75 kilometrelik menzile sahip. Saatte 45 kilometre hıza ulaşan, tek yönlü sürüş ve geri manevra yapabilen araç, trafiğe kapalı alanlarda ve belirlenen güzergâhlarda çalışmak üzere tasarlandı. Sürücüsüz araç, önceden belirlenen ve hafızasına yüklenen rotada gidebiliyor. Aracın bulunduğu konumun ve çevresinin algılamasını sağlayan GPS, kamera ve sensörler etkin olarak kullanılıyor. Yüzde 74 oranında yerli mühendislik ürünü olan araç ilk etapta kapalı alanlarda hizmet verecek.