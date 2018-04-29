Valisi Vahdettin Özkan, KSÜ Spor Salonu'ndaki açılışta yaptığı konuşmada, yarışmanın şehrin bilim, kültür ve kalkınma alanında daha da ileriye taşınması açısından önemli olduğunu belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, insanlığın ve Türkiye'nin geleceği açısından yapay zeka devriminin önemine dikkati çekerek, kentte bu konuda bir yarışmanın düzenlenmesinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Bu konuya gençlerin ilgisini çekmeye ve motive etmeye her zaman gayret göstereceklerini dile getiren Erkoç, şu değerlendirmede bulundu:

"Hayatımızı daha da kolaylaştırmak için şehrimizin marka değerini yükseltmek için Büyükşehir Belediyesi olarak biz de hem Bilgi İşlem Daire Başkanlığı hem Ar-Ge Başkanlığı olarak teknoloji ile yakinen ilgilenmekteyiz. Teknolojinin en son modellerini şehrimizde hayata geçirmek için çaba göstermekteyiz. Öğrencilerimizin çabasını çok önemsiyoruz. Sizlerin buradaki gayreti, çabası gelecekte çok önemli övgüye mahzar olacağı inancındayım. Hepinizin yanındayım."

KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, üniversitenin kurulduğu günden beri bilim, teknoloji ve diğer projelerle amacına uygun çalışmalar sürdürdüğünü dile getirerek, teknoloji geliştirme çalışmalarına bundan sonra daha da fazla önem vereceklerini belirtti.

Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Mahit Güneş de iki gün sürecek yarışmanın "Çizgi İzleyen, Hızlı Çizgi İzleyen, Sumo ve Mini Sumo" kategorilerinde yapılacağını söyledi.

Dünya çapında derece almış robotların da yarışa katıldığına dikkati çeken Güneş, "Yarışmayla ilgili çok ciddi, güzel geri dönüşler alıyoruz. Hiçbir aksilik olmadan sorunsuz şekilde yarışma devam ediyor. Japonya'da derece alan, Avrupa'da sumo güreşinde birinci olmuş ve Türkiye'de dereceler elde etmiş arkadaşlarımız da final için mücadele ediyor." diye konuştu.

Elektrik, elektronik, mekatronik, kontrol ve otomasyon, makine mühendisliği ve teknik lise öğrencileri ile robotiğe ilgi duyanları bir araya getiren yarışmada, Meksika ve Tunus ile Türkiye'nin farklı kentlerinden yaklaşık 100 takım birincilik için mücadele ediyor.