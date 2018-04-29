İnternet kullanıcı sayısı 4 milyarı aşarken, küresel dünyada internetin nasıl yönetileceği tartışma konusu olmaya devam ediyor.

BRICS (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika) ülkelerinin kendi internet yönetim sistemine sahip olma çalışmalarıyla söz konusu tartışmalar sürerken, IP adresleri gibi internet yönetimi konularından sorumlu ICANN temsilcileri, "internetin yönetimi ve geleceğine" ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

İnternet Tahsisli Sayılar ve İsimler Kurumu (ICANN) Küresel Paydaş İlişkilerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Sally Costerton, internet üzerinde hiç kimsenin mutlak kontrolü olmadığını ileri sürdü.

İnternet ekosistemi içinde ICANN'ın rolünün önemli olduğunu fakat bunun sınırlı kaldığını aktaran Costerton, kurumun misyonunun sürekli ve güvenilir internet sağlanmasına katkı sunmak olduğunu anlattı. "Türkinternet kullanıcılarını, kurumumuzun internet yönetişimine ilişkin çalışmalarına katılmaya davet ediyorum." diyen Costerton, kullanıcıları ICANN tarafından yılda üç kez dünyanın çeşitli bölgelerinde gerçekleştirilen kamuya açık ücretsiz toplantılara katılarak internet konusunda alınacak kararlara katkı sağlamaya çağırdı.

"Gençlerin karar sürecine katılmasını istiyoruz"

Costerton, BRICS ülkelerin kendi internet yönetim sistemlerine sahip olma çalışmalarını değerlendirirken, internetin önemi arttıkça bu tartışmaların olacağını söyledi.

İnternette yerelleşmenin ve kadının rolünün artacağına işaret eden Costerton, "Gençleri daha fazla görmek istiyoruz. Onların interneti sadece kullanmasını istemiyoruz. Karar verme süreçlerine katılmalarını istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA