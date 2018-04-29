Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Baykar Makine Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, insansız jet çalışmalarına kısa bir süre sonra başlamayı düşündüklerini söyledi. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde Türkiye'nin millî teknoloji üreten bir topluma dönüşmesi için farkındalık oluşturmayı hedefleyen 'Teknofest İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne İstanbul Yeni Havalimanı ev sahipliği yapacak.



TOPLAM ÖDÜL 2 MİLYON LİRA

20-23 Eylül 2018 tarihlerinde İYH yerlişkesinde gerçekleştirilecek ve son başvuru tarihi 1 Nisan olan Teknofest İstanbul kapsamında 12 ayrı kategoride toplam ödülü 2 milyon lira olan yarışmalar da yapılacak. Festivalin tanıtım toplantısında konuşan T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin uzaya ve havacılığa ilgi duyan ilk medeniyetlerden biri olmasına rağmen hak ettiği yerde olmadığını belirterek, bu alanda yapılan çalışmaların zamanla çeşitli nedenlerle yarım bırakıldığına dikkat çekti.



MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ

Festival fikrinin gençlerin bu alanlara ilgisini yeniden arttırmak adına ortaya çıktığını ifade eden Bayraktar şöyle dedi:

Havacılık uzay ve teknolojisinin diğer alanlarında bir milli teknoloji hamlesini hayata geçirmeyi ve toplumsal dip dalga ortaya çıkarmayı hedefliyoruz. Festival kapsamında düzenlenecek teknoloji yarışmalarının Türkiye tarihinin en kapsamlı yarışmaları olacak. Otomotivde büyük devrim olarak görülen otonom araçları teknolojisinin başlaması ve 125 yıl önce otomotiv sanayinin doğuşu bu tür yarışmalar sayesinde ortaya çıktı.



YERLİ VE MİLLİ TEKNOLOJİ İÇİN SEFERBERLİK

Temel hedefimizde, toplumun bütün kesimlerini içerecek şekilde yerli, milli ve özgün teknolojileri üreten, geliştiren bir Türkiye var. Bunun için de teknoloji geliştirme ve üretme meselesini toplumsal seferberlik gibi ele almak gerekiyor. Türkiye'nin toplumsal dönüşüm ve dip dalga ile çıkabileceğine Teknoloji Takımı Vakfı olarak inanıyoruz. Bu nedenle bu festivali düzenledik.



BAĞIMSIZ OLMAK İÇİN ÜRETMELİYİZ

Zeytin Dalı Harekatı'nda yerli ve milli teknolojinin, özellikle savunma sanayi alanındaki önemi iyice anlaşılmış oldu. Çünkü bu teknolojiyi biz geliştirmiyor olduğumuzda dışarıdan tedarik edemiyoruz. Tedarik etmeye kalktığımızda da büyük maliyetlerle olmakta. Müreffeh ve bağımsız olabilmek için bunun yanında sivil alanlarda da çok daha yığılı bir şekilde bu teknolojilerin hepsini muhakkak üretmemiz gerekiyor. Bu maksatla Türkiye Teknoloji Takımı Vakfımızı kurmuştuk.



GENÇLİĞE TEKNOLOJİ AŞISI YAPACAĞIZ

Bayraktar İnsansız Hava Aracı gibi, Baykar gibi örneklerin sayısını artırmak maksadıyla bu festivalle bu toplumsal çıktıyı hedefliyoruz. Toplumsal dip dalganın, teknolojinin en uçtaki meyvesi sayılabilecek havacılık ve uzay gibi alanlara bir anlamda gençliğimize aşı yaparak ilgilerinin artmasını festivalle coşkulu bir şekilde bu teknolojik gelişimi geliştirmenin önemini anlatmayı hedefliyoruz.



KIVILCIM TUTUŞTU

15 sene önce Bayraktar İnsansız Hava Araçlarıyla bir örnek yaşadık. Bir anlamda bir kıvılcım çakmasıydı bu. Kıvılcım tutuştu. Dünyada kendi sınıfında en ileri düzeyde diyebileceğimiz, on binlerce saattir görev yapan İHA'lara dönüştü. Dünyadaki rakiplerinden daha ileri seviyede bir teknoloji geliştirebileceğini ülkemiz gösterdi. Daha önce de havacılık dünyası doğarken Nuri Demirağ'lar, Vecihi Hürkuş'lar çok daha büyük işler başarmışlardı. Aslında bu mümkün. Gençlerimizin önündeki engeller kaldırıldığında dünya çapında çok büyük işler yapabileceğini biz görüyoruz.



ÖĞRENCİLERE HER TÜRLÜ DESTEK VERİLECEK

Festıvali destekleyen tüm paydaşlara, katılacak öğrencilere malzeme ve teknik destek sağlayacağız. Yarışmalarla Türkiye'deki milli, özgün ve yerli teknolojinin tohumları atılacak.



HEDEF İNSANSIZ JET

Teknik Müdürü olduğum Baykar adına konuşacak olursam, şu anda kendi sınıfında dünyanın en iyisi diyebileceğimiz taktik insansız hava araçlarını yaptık. Bundan sonra da inşallah kendi sınıfında en moderni diyebileceğimiz, 4.5 ton ağırlığında, 1.5 ton yük taşıma kapasitesine sahip bir insansız hava aracı ki, dünyada sadece 3 ülke böyle bir İHA yapabiliyor. Onu geliştirme çalışmalarımız devam ediyor. Sonrasında da inşallah insansız jet çalışmamıza kısa bir süre sonra başlamayı düşünüyoruz.



YARIŞMA BİZİ HEYECANLANDIRIYOR

Teknofest kapsamında düzenlediğimiz yarışmaların bir kısmı insansız hava araçları ile alakalı. Mesela Sürü İHA yarışması var. Sürüler halinde, otomatik, birbirleriyle koordinasyonlu çalışabilen İHA'lar. İnşallah bu genç kardeşlerimiz bu bayrağı alıp çok daha ötelere taşıyacaklar, bu yarışmalar sonucunda yeni girişimler kurulacak. Hedefimiz bu. Dünyada belki de daha önce hiç yapılmamış teknolojilerin gelişmesine vesile olacaklar. Roketsan Türkiye'de ilk defa düzenlenen ve dünyada sadece iki merkezde düzenlenen roket yarışmasına sponsorluk yapıyor. Bu yarışmanın çıktısı da ülkemiz açısından çok önemli olacak. Yakın zamanda biliyorsunuz roketlerle ciddi demonstrasyonlar yapıldı. Uzaya uydu gönderme, bunun yanında Mars'a araç gönderme gibi. İnşallah onun da tohumları o yarışmalarda atılmış olacak. O yarışma da bizi özellikle heyecanlandırıyor.

Kaynak: Sabah