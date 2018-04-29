Hükümet yolların akıllı hale getirilerek, kazaların ve trafik sorununun çözümü noktasında önemli bir adım atacak. Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanı Ahmet Arslan, Akıllı Ulaşım Sistemleri 2023 Stratejisi kapsamında hazırlıkları devam eden 2018-2020 eylem planının detaylarını SABAH'a açıkladı. Ulaşımda insanın rolünü azaltan ve yol boyunca araçlara yön, kaza önleme gibi konularda destek sunan akıllı yollara sahip olunmasının amaçlandığını anlatan Arslan, kazaların yaklaşık yüzde 70'inin meydana geldiği kavşakların trafik güvenliğini arttırmak amacıyla ana koridorlar başta olmak üzere gerekli tüm düzenlemelerin yapıldığını kaydetti. Bakan Arslan, yeni eylem planında misyonlarının tüm ulaşım modlarına entegre, güncel teknolojiyi kullanan, yerli ve milli kaynaklardan yararlanan, verimli, etkin, yenilikçi, dinamik, çevreci, katma değer sağlayan ve sürdürülebilir akıllı bir ulaşım ağı oluşturmak olduğunu anlattı.



TASLAK HAZIR

Hali hazırda dağınık yapı sergileyen toplu taşıma ödeme sistemleri için ulusal Tek Kart Ödeme Sistemi eylemi ile araç ve şehirden bağımsız tüm ulaşımlarda kullanılabilecek bir yapı oluşturacaklarını belirten Arslan, "Akıllı ulaşım sitemleri noktasında karayolu ağı ve karayolu ağının diğer ulaşım modları ile olan ara yüzleri dikkate alınarak Karayolu Ağı Akıllı Ulaşım Sistemleri Mimarisi Taslağı ile uygulama planı hazırlandı. Planlar doğrultusunda bölünmüş yollarla birlikte yürütülen trafik güvenliği çalışmaları ile 2003-2017 yılları arasında bin 388 adet kaza kara noktası ve kaza potansiyeli yüksek kesimde iyileştirme çalışması yapıldı. Kazaların yaklaşık yüzde 70'nin meydana geldiği kavşakların trafik güvenliğini arttırmak amacıyla ana koridorlarımız başta olmak üzere gerekli tüm düzenlemeler yapılmakta" diye konuştu. Birbirini takip eden sinyalize kavşaklarda durmadan sabit hızda geçişi sağlayan yeşil dalga uygulamalarının da yaygınlaştırıldığını anlatan Arslan, karayollarına döşenecek fiber optik kablolar ile ilgili de bilgi verdi. 15



BİN KM FİBER OPTİK KABLO

Karayollarının 15 bin kilometrelik fiber optik kablo ile çok akıllı hale getirileceğini anlatan Arslan, bu planlama çerçevesinde Kayseri'den, Antalya'ya, Samsun'dan Aydın'a, Edirne'den Kahramanmaraş'a kadar toplam 4 bin 387 kilometrelik kısmının planlamasının yapıldığını belirtti. 3 kesim halinde projelendirilen çalışmanın pilot uygulamasını Antalya'da 515 kilometrelik kısımda başlattıklarını söyleyen Arslan, "Bu pilot proje kapsamında fiber altyapısı 2018 yılı sonunda tamamlanacak. Pilot proje kapsamında fiber altyapının tamamlanmasından sonra 515 kilometrelik birinci kesim için; üst yapıda kameralar, değişken mesaj vericiler, meteorolojik istasyonlar, karayolları trafik radyosu gibi akıllı ulaşımın bileşenleri de danışmanlık hizmetinin ardından 2019 yılında ihale edilecek" dedi.



İHALE ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE

3 bin 672 kilometrelik kesiminin tamamının ihalesini ise önümüzdeki günlerde yapacaklarını söyleyen Arslan, "Bu proje ile yollarımızı akıllandıracağız ve tüm sistemleri birbirine entegre hale getireceğiz. Ayrıca kurulacak bu altyapı, gelecekte kullanılması planlanan otonom, yani sürücüsüz araçlar için de kullanılabilecek kapasitede olacaktır. Amaç; insanın rolünü azaltan ve yol boyunca araçlara yön, kaza önleme gibi konularda destek sunan akıllı yollara sahip olunmasıdır" şeklinde konuştu.