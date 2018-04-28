Okyanus Koleji'nin Türkiye genelindeki şubelerinden ortaokul ve lise öğrencileri tarafından hazırlanan 367 projenin yer aldığı "Okyanus Bilim, İnovasyon ve Tasarım" (OBİT) yarışmasının ödül töreni düzenlendi.

Kolejin Kemerburgaz şubesindeki ödül töreni öncesinde, "bilişimsel tasarım", "çevre ve enerji tasarımı", "endüstriyel tasarım" ve "sanatsal tasarım" olmak üzere 4 kategoride gerçekleşen yarışmanın finaline kalan 77 tasarım sergilendi. 12 jüri üyesi tarafından "özgünlük", "uygulanabilirlik", "işlevsellik", "yaratıcılık", "tasarımın ürün olarak ortaya konması" ve "takım çalışması" kriterlerine göre değerlendirilen projelerden dereceye girenler ödüllendirildi.

4 ayrı kategoride ortaokul ve lise düzeyinde dereceye giren öğrencilerden birincilere Avrupa turu, ikincilere yarım altın, üçüncülere ise çeyrek altın hediye edildi. Birinciler ödüllerini Okyanus Kolejleri Kurucusu Orhan Özbey'in elinden aldı.

"Çocuklar kodlama tabanlı projeler geliştiriyor"

Okyanus Koleji Kurucusu Orhan Özbey, yarışmaya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Okyanus Bilim, İnovasyon ve Tasarım" yarışmasının ikincisini düzenlediklerini söyledi.

Özbey, "Öğrenciler çevre, endüstri gibi çeşitli bilim alanlarında 4 kategoride yarışıyorlar. Bu çocuklarımız umarım ki yarışmadan elde edecekleri en güzel sonuçlarla dünya yarışmalarına katılacaklar. Yarışmada yaklaşık 367 tane proje yer aldı. Gerçekten birbirinden güzel projeler var. Özellikle en çok dikkatimi çeken konu çocukların artık kodlama tabanlı güzel projeler geliştirdiklerini görüyoruz. Bunu yaygınlaştırarak büyütmemiz gerekiyor. Çocuklarımızın bilime olan sevgisi, bilime verdikleri değer, kendilerine de ciddi bir değer katmakla beraber özgüven de sağlıyor." dedi.

Bilime duyarsız kalmanın gelecek için bir kayıp olduğuna dikkati çeken Özbey, öğrencilerin projelerini dünyadaki yarışma platformlarında İngilizce olarak da sunacaklarını belirtti.

Görme engelli öğrenciler için sesli kat planı" projesi

Yarışmaya katılan 6. sınıf öğrencileri İmer Su Lektemur ve Evrim Koşar, "Görme engelli öğrenciler için sesli kat planı" projeleriyle "bilişimsel tasarım" kategorisinde birincilik kazandılar.

AA muhabirinin sorularına yanıtlayan İrem Su Lektemur, projelerini, görme engellilerin kapalı her alanda bina içi navigasyon olarak kullanılması amacıyla tasarladıklarını belirtti.

Görme engellilerin yanlarında biri olmadan istedikleri yere gitmekte zorlandıklarını ifade eden Lektemur, "Okulumuzda da böyle bir öğrenci var. Onun durumuna üzülüyorduk. Sonra kendimizde denedik, gözlerimizi kapattık. Çok zorlandık. Biz de onun için böyle bir proje yapmaya karar verdik. Bir mobil uygulama geliştirdik. Bilgisayar öğretmenimize danıştık. O da bize yarışmaya katılmamızı önerdi." diye konuştu.

Evrim Koşar da projeyi "App Inventor" android uygulama geliştirme platformunda hazırladıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Arkadaşımızın okulda en çok gittiği lavabo, öğretmenler odası, konferans salonu, İngilizce öğretmenler odası, müdür yardımcısı odası gibi 14 farklı yer belirledik ve onların gerçek adım mesafelerini hesaplayarak yol haritası oluşturduk. Sınıftan diğer yerlere kaç adımda gidebileceğini saydık. Kaç kere sağa sola dönmesi gerektiğini saydık. Bunun tam tersini de yaptık. Bunları ses kaydına dökerek, uygulamamıza geçirdik. Bu uygulamayı görme engelli arkadaşımıza hediye etmeyi düşünüyoruz. O yüzden çok fazla yer koyamadık."

Koşar, proje geliştirildiğinde kızılötesi sensörler ve QR kodlarla hastanelerde, alışveriş merkezlerinde ve istenilen her yerde bu uygulamanın kullanılabileceğini vurguladı.

Toz tutma makinesiyle astım hastalarına kaliteli hava

Okyanus Koleji 8. sınıf öğrencileri Ata Deniz Tümer ve Görkem Buğra Özen, "Toz Tutucu Yüzey" projesiyle "çevre ve enerji tasarımı" kategorisinde ikincilik elde etti.

Ata Deniz Tümer ise astımı tetikleyen tozları ortadan kaldırarak, astım hastalarının ataklarını hafifletmek amacıyla projeyi geliştirdiklerini anlattı.

Proje için 6 ay çalıştıklarını belirten Tümer, projeye ilişkin şu bilgileri verdi:

"İlk önce küçük çapta bir maket proje yaptık. Daha sonra bunu büyüterek, son haline getirdik. Bu makinede yünlü bir kumaşımız var. Plastik yüzeye sürterek statik elektrik oluşturuyor. Bu da tozları kendine doğru çekmesine neden oluyor. Basit bir elektrik devresinden oluşan makine anahtarla çalışıyor. Anahtarı kapattığımızda motora bağlı panel dönerek, plastik yüzeyle arasında sürtünme oluşturuyor. Makine bu şekilde tozları topluyor. Bu toz tutma makinesi astım hastaları, bebek ve çocuklar için daha kaliteli bir hava ortamı sağlamamıza yarıyor."

Tümer, projeyi yaparken ekonomik olmasına ve canlılara zara vermemesine dikkat ettiklerini vurguladı.

Kaynak: AA