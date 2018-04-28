Carnegie Mellon Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, LumiWatch adlı yeni bir akıllı saat prototipi geliştirdi. LumiWatch'ta kullanıcının kolunu akıllı telefon boyutlarındaki bir dokunmatik ekrana dönüştüren yerleşik bir projektör bulunuyor. Projektörle kullanıcının koluna interaktif bir alan yansıtılıyor. Saatin kilidini açmak için sola kaydırmanız yeterli, uygulamalar kolunuz boyunca görüntüleniyor. Saat, 40 santimetrekare kadar büyüklüğünde bir arabirim oluşturabilir, ki bu tipik bir akıllı saatin arayüzünden yaklaşık 5 kat daha büyük.

ÖZELLİKLERİ NEDİR?

LumiWatch, projektör, derinlik sensörü, metal muhafaza ve bataryadan oluşuyor. Projektör kırmızı, mavi ve yeşil olmak üzere üç renkli lazer kullanıyor. Projeksiyon açık havada görülmesi için yeterince parlak. LumiWatch, 15 saatlik lümen, sürekli 2D parmak izleme, Qualcomm 1.2 Ghz dört çekirdekli işlemci, 768MB RAM, 4GB bellek, Bluetooth, Wi-Fi ve 740 mAh lityum iyon pile sahip. Android 5.1 ile çalışıyor. Araştırmacılar aralıklı kullanımla pilin bütün gün gidebileceğini söylüyor.

BAZI ENGELLER VAR

Milliyet'in haberine göre araştırmacılar, "Uygulamanın benimsenmesi için engeller devam etse de, çalışmamızın ilk fonksiyonel projeksiyonlu akıllı saat sistemini gösterdiğine ve teknolojide önemli bir ilerleme sağladığına inanıyoruz. Bu engellerden bazıları, arabirimi bir kol gibi bir yere yansıtmanın zorluğu. Çünkü tamamen düz değil. Genellikle bozulma ile sonuçlanıyor. Bu nedenle saat, kullanıcının mekanizmanın kilidini açmak için sola doğru kaydırdığından algılama yapıyor. Ardından, arabirimin kullanılabilmesi için projeksiyon açısını kalibre etmek ve optimize etmek için kullanıcının parmağını izliyor." dedi.

FİYATI NE KADAR?

Araştırmacılar, prototip modelinin 600 dolar olduğunu açıkladı. Bu arada saatin prototip modeli epey hantal, 50mm x 41mm x 17mm (2 inç x 1.6 inç x 0.66 inç) boyutlarında. Bu 42,5 mm x 36,4 mm x 11,4 mm (1,67 inç x 1,43 inç x 0,45 inç) olan 42mm Apple Watch Series 3'ten oldukça büyük.

İLK SAAT DEĞİL

Saat, kullanılabilir bir vücut üstü arayüzü yansıtan ilk cihaz olabilir. Ancak resim ve diğer içeriği kullanıcıların kollarına yansıtan ilk saat değil. Haier'in Asu saati, elinizin üstüne fitness hedefleri hakkında bilgi veren yerleşik bir projektöre sahip. Ritot, akıllı telefonunuzla senkronize olan ve elinizin arkasına bazo bildirimleri yansıtan giyilebilir bir banda sahip. Cihazın piyasaya sunulması ve Türkiye'ye gelmesi için bir süre daha beklememiz gerek.